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’Leylek Köyü’nün yeni misafirleri uçuşa hazırlanıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan 20 dönümlük ormanlık bölge, 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 10:47
’Leylek Köyü’nün yeni misafirleri uçuşa hazırlanıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun’da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan 20 dönümlük ormanlık bölge, 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bölgeye göç eden leyleklerin yavruları büyümeye başladı ve uçuş eğitimlerine 4 hafta kaldı.


UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan 20 dönümlük ormanlık bölge, 900 leylek yuvasına ev sahipliği yapıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte leylekler geçen sene konakladıkları yuvalarını bulduktan sonra onarıp, eş tutmuştu. Eş tutan leyleklerin yavruları 4 haftalık oldu ve annelerinin yanında geçimlerini sürdürüyorlar. Leylekler, 1 Eylül’den itibaren deltadan ayrılarak Güney Afrika’ya göç edecekler. Türkiye, leylek popülasyonunda dünyada 2. sırada yer alırken, Samsun ise Türkiye’de birinci sırada yer alıyor.


Bafra’nın Doğan Mahallesi’nde ’Leylek Köyü’ diye adlandırılan yuvalara nisan ayında gelip üreyen leylekler, ağustostan sonra göç ediyor. Bölgeye turistler ve kuş gözlemcileri de yoğun ilgi gösteriyor. Bölgede leyleklerin rahatlıkla gözlemlenmesi için bir gözlem kulesi de bulunuyor. Konulan tabelalarla leylekler hakkında bilgi verilirken, kuşların doğal ortamlarında rahatsız edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor. 4 hafta önce yumurtalarından çıkan yavrular 4 haftalık bakımın ardından ilk uçuş deneyimlerini yaşayacaklar. Bölge, leyleklerin hareketli olduğu zamanlarda ziyaretçiler tarafından da oldukça rağbet görüyor.



Nesli tükenme tehlikesi altında olan 15 kuş türü kayıt altına alındı


356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nin korunması için bölge geçen günlerde ayında araç girişine kapatıldı. Ziyaretçiler, yürüme, bisiklet ya da belediyeye ait resmi araçlarla alanı gezip, hayvanları gözlemleyebiliyor. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri’ndeki en önemli 4 kriterden 3’üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tehlike altında olan 24 kuş türünün 15’i görülüp, kayıt altına alındı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 10:47
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