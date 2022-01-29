Leyla Şahin Usta’dan sağlıkçılara şiddet açıklaması
Konya'da 1'i kadın 4 hemşirenin hasta yakınları tarafından uğradığı saldırıya bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta’dan geldi.
YENİ AKİT ANKARA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Konya'da 1'i kadın 4 hemşirenin hasta yakınları tarafından uğradığı saldırıya ilişkin resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Konya Şehir Hastanemizde sağlık personelimize karşı hasta yakınları tarafından uygulanan şiddet kabul edilemez. Şiddet uygulayan üç şüpheliden biri tutuklanmış, ikisi hakkında adli kontrol kararı alınmıştır. Sağlıkta şiddetin her zaman karşısında olup takipçisi olacağız” dedi.