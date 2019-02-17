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Leyla Şahin Usta: “Aldığımız her oy gücümüze güç katacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekilleri ile birlikte Akşehir’de ziyaretlerde bulunarak Akşehir İlçe Teşkilatının düzenlediği vefa programına katıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 15:43
Leyla Şahin Usta: “Aldığımız her oy gücümüze güç katacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekilleri ile birlikte Akşehir’de ziyaretlerde bulunarak Akşehir İlçe Teşkilatının düzenlediği vefa programına katıldı.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız, Gülay Samancı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Akşehir’de ziyaretlerde bulunarak vefa buluşmasına katıldı. İlk olarak Akşehir esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla istişarelerde bulunan heyet, akşam da AK Parti Akşehir İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen vefa buluşmasında partililerle bir araya geldi.



“Bu vatan için koşturalım”


Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti’nin kaderiyle Türkiye’nin kaderinin birleştiğini ve önlerinde çok önemli bir seçimin olduğunu belirtti. 31 Mart seçiminin sadece bir belediye başkanlığı seçimi olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Usta, “Aldığımız her oy bizim gücümüze güç katacaktır. Türkiye’de karşımızdaki illet ittifakları belli. Onların yaptıkları belli. Onlar ya şer odaklarıyla ya terör örgütleriyle ya da bu ülkeye zarar veren, ihanet eden kim varsa onlarla birlik içindeler. Onlardan hiçbir hayır çıkmayacağını biliyoruz. Vatandaşın onlardan hiçbir umudu ve beklentisi yok. Onlara sandıkta en iyi cevabı verecek olan Cumhur İttifakıdır. Yeter ki bir ve beraber olalım. Bu vatan için koşturalım. Bir dakikasını bile boş geçirmeyen ve bizlerden çok fazla çalışan Cumhurbaşkanımızın koşturduğu bu yolda biz de en az onun kadar koşturalım” dedi.



“AK Parti dava partisidir”


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu belirterek, kendilerinin de bu davanın neferleri olduğunu kaydetti. Yeni Büyükşehir Yasasıyla son 5 yılda Akşehir’e 196 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Başkan Altay, “Özellikle Bedesten’de yapılan restorasyon çalışmaları ve Akşehir Belediyemizin yaptığı restorasyonlarla aslında Akşehir’in yeni bir turizm merkezi olması yolunda önemli bir altyapıya kavuşuldu. Bundan sonra yapmamız gereken bir taraftan bu altyapıyı güçlendirmek bir taraftan da insanların Akşehir’e daha fazla gelmesini sağlamak. Bu dönemde de yine üçlü olalım güçlü olalım diyoruz. İlçe belediyesinde AK Partili bir belediye Büyükşehirde AK Partili bir belediye ve AK Parti hükumetiyle inşallah gelecek 5 yılda da önemli hizmetler yapmak bizlere nasip olur” şeklinde konuştu.


AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de, “Konya’da Uğur İbrahim Altay’dan başka bir isim yok ve çok büyük bir oyla Konya Büyükşehir Belediyesini alacağımıza inanıyoruz. Akşehir’de de mevcut Belediye Başkanı Salih Akkaya bu dönemde çok daha ustalıkla ve hızla çalışacak. Onun da çok güçlü bir oyla devamını sağlamalıyız ki Ankara’da bizim elimiz güçlü olsun” ifadelerini kullandı.



“Güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz”


Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise, “Bizler hizmet etmeye geldik. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle gönüller yapmaya, dualar almaya geldik. Bizler Allah’ın izniyle ve halkımızın teveccühüyle ikinci kez bu emaneti üstleneceğiz ve birçok güzel hizmet yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.


AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da 31 Martta çok önemli bir sınav vereceklerini kaydederek, seçimlerden en iyi sonucu almak için teşkilat olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:43
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