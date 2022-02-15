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Yerel Leyla Aydemir Davası'nda tüm sanıklara beraat
Yerel

Leyla Aydemir Davası'nda tüm sanıklara beraat

Ağrı'da görülen Bezirhane (Bızırxane) köyünde 15 Haziran günü kaybolan Leyla Aydemir Davası'nda 7 sanığa verilen beraat kararına yapılan itiraz üzerine Erzurum İstinaf Mahkemesinde görülen davada sanıkların beraatı onandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 17:19:00 -
Leyla Aydemir Davası'nda tüm sanıklara beraat

2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane (Bızırxane) köyünde 15 Haziran günü kaybolan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu.

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında, tutuklu sanık amca Y. A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Y. A.de tahliye edildi. Minik Leyla'nın davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası görülmeye başlanmıştı. Sanıklar kararın bozulmasının ardından ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin M. A. A., amca M. A. (28), amca Y. A. (42) ve köylülerden B. D. (47) ile eşi H. D. (55), A. A. (37) ve eşi Y. A. (40) hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada davada tüm sanıklar hakkında beraat kararı verildi.

Savcı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Ağrı Barosu tarafından verilen karara itiraz edildi. İtiraz sonrası İstinaf Mahkemesi Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onadı.

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