Lexus’tan Milano Tasarım Haftası’nda dikkat çeken gösteri

Premium otomobil üreticisi Lexus, Milano Tasarım Haftası’nda yine dikkat çekici bir projeyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor.

“SPACE” adlı özel bir enstalasyon

Lexus, 2026 Milano Tasarım Haftası kapsamında yeni “SPACE” adlı özel bir enstalasyonunun dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Markanın amiral gemisi konsept modeli Lexus LS Concept’ten ilham alan bu özel çalışma, lüks yaşam tarzını yansıtacak şekilde “mekan” kavramını yeniden yorumlayarak ziyaretçilere farklı bir deneyim sunacak.

21–26 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Milano Tasarım Haftası’nda sergilenecek “SPACE”, tasarım dünyasının en önemli buluşmalarından biri olan bu etkinlikle ilk kez gün yüzüne çıkacak. Lexus’un tasarım vizyonunu yansıtan bu etkileyici enstalasyon, Milano’nun kreatif merkezlerinden Tortona bölgesinde yer alan Superstudio Più’da ziyaretçilerle buluşacak.

“SPACE” ile mobilitenin yeni dönemi

Kurulduğu günden bu yana otomotiv dünyasında farklı bir yol izleyen Lexus, geleneksel kalıpları sorgulayarak lüks mobilite anlayışını yeniden tanımlamayı hedefliyor. Yenilikçi yaklaşımıyla ürün ve hizmetlerinde sınırları zorlayan marka, müşterilerine yeni deneyimler sunmaya odaklanıyor.

“SPACE” enstalasyonu da Lexus’un beklentilerin ötesine geçme yaklaşımını yansıtıyor. Lexus LS Concept’i merkezine alan çalışma, modern bir lüks yaşam tarzında “mekan” kavramının nasıl yeniden şekillenebileceğini ortaya koyuyor.

Otomotiv endüstrisi bugün geleneksel otomobil anlayışından yeni bir mobilite çağına doğru dönüşüm yaşıyor. İş hayatı, kişisel yaşam ve mobilite giderek daha fazla iç içe geçerken, insanların daha özgür ve anlamlı yaşam tarzları kurmasına olanak tanıyan yeni bir mobilite anlayışı ortaya çıkıyor. Lexus’un vizyonuna göre mobilite, gelecekte yalnızca ulaşım aracını temsil etmekten çıkarak mekanın kendisini yeniden tanımlayan bir deneyime dönüşecek. “SPACE” enstalasyonu da henüz şekillenmekte olan bu yeni mobilite vizyonunu keşfetme fırsatı sunuyor.

Discover Together projeleri de sergilenecek

Milano Tasarım Haftası’nda ayrıca Lexus’un 2025 yılında başlattığı Discover Together girişimi kapsamında ortaya çıkan dört yeni çalışma da sergilenecek. Bu proje, Lexus’un vizyonunu ve tasarım felsefesini farklı bakış açılarıyla yorumlayan yükselen tasarımcıları bir araya getiriyor.

Lexus LS Concept’i ortak bir motif olarak kullanan tasarımcılar, markanın iç tasarım ekibiyle birlikte mekanın farklı boyutlarını keşfeden deneyim odaklı çalışmalar geliştirdi. Bu eserler, Milano Tasarım Haftası 2026 kapsamında ilk kez ziyaretçilere gösterilecek.

Bu yıl projeye katılan isimler arasında Japonya’dan Kyotaro Hayashi ve Yumi Kurotani, İtalya’dan Guardini Ciuffreda Studio, Hollanda’dan Random Studio yer alıyor. Ayrıca Lexus’un şirket içi tasarımcıları ile Japon zanaatkarlık ustalarının birlikte çalıştığı özel bir ekip de projede yer alarak Japon el işçiliğinin modern tasarım anlayışıyla birleştiği yeni bir yaklaşım ortaya koyuyor.