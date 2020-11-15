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Spor Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde 1.42.19.313'lük derece elde etti
Spor

Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde 1.42.19.313'lük derece elde etti

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:51:58 -
Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde 1.42.19.313'lük derece elde etti

İSTANBUL (AA) - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1 saat 42 dakika 19.313 saniyelik derece elde etti.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Sergio Perez, liderin 31.633 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki Sebastian Vettel ise Hamilton'ın 31.960 saniye arkasında yer aldı.


- Dereceler


Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:


 SürücüTakım Süre
1Lewis Hamilton Mercedes 1.42.19.313
2Sergio Perez Racing Point +31.633
3Sebastian Vettel Ferrari +31.960
4Charles Leclerc Ferrari +33.858
5Carlos Sainz McLaren +34.363
6Max Verstappen Red Bull +44.873
7Alexander Albon Red Bull +46.484
8Lando Norris McLaren +61.259
9Lance Stroll Racing Point +72.353
10Daniel Ricciardo Renault +95.460
11Esteban Ocon Renault +1 tur
12Daniil Kvyat AlphaTauri +1 tur
13Pierre Gasly AlphaTauri +1 tur
14Valtteri Bottas Mercedes +1 tur
15Kimi Raikkonen Alfa Romeo +1 tur
16 George Russell Williams +1 tur

Kevin Magnussen Haas -

Romain Grosjean Haas -

Nicholas Latifi Williams -

Antonio Giovinazzi Alfa Romeo -
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