Lewandowski'nin yeni adresi netleşiyor

Avrupa futbolunun en büyük golcüleri arasında yer alan 33 yaşındaki Robert Lewandowski, Alman devi Bayern'e transfer olduğu günden bu yana birçok rekor kırdı ve futbol otoriteleri adına son yılların en iyi golcüsü olarak nitelendirildi.

Geçtiğimiz son 2 sezonda üst üste ödüller kazanan Lewandowski, ülkesi Polonya'nın formasıyla da oldukça başarılı bir performans çiziyor.

Golcü oyuncunun artık Bayern Munih'ten ayrılacağı söylentileri Avrupa basınından sıkça dile getirilmeye başlandı.

Bayern Munih'in oyuncuyu bırakmak istemediği ancak Lewandowski'nin ise kendisine farklı bir yol çizmek istediği ve İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmak istediği yazıldı.

AS'ın haberine göre Panzerler ile çıktığı 339 maçta 307 gol atan golcü oyuncu 2023'te sona erecek sözleşmesini uzatmayı istemiyor.

Önümüzdeki yaz transfer döneminde yönetiminde, transfer olabilmek için izin isteyecek olan Lewandowski, Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'e gitmek istiyor.