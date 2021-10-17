  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lewandowski'nin yeni adresi netleşiyor
Spor

Lewandowski'nin yeni adresi netleşiyor

İspanyol basınından AS, Robert Lewandowski'nin Real Madrid'e gitmek istediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 00:58:00 -
Lewandowski'nin yeni adresi netleşiyor

Avrupa futbolunun en büyük golcüleri arasında yer alan 33 yaşındaki Robert Lewandowski, Alman devi Bayern'e transfer olduğu günden bu yana birçok rekor kırdı ve futbol otoriteleri adına son yılların en iyi golcüsü olarak nitelendirildi.

Geçtiğimiz son 2 sezonda üst üste ödüller kazanan Lewandowski, ülkesi Polonya'nın formasıyla da oldukça başarılı bir performans çiziyor.

Golcü oyuncunun artık Bayern Munih'ten ayrılacağı söylentileri Avrupa basınından sıkça dile getirilmeye başlandı.

Bayern Munih'in oyuncuyu bırakmak istemediği ancak Lewandowski'nin ise kendisine farklı bir yol çizmek istediği ve İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmak istediği yazıldı.

AS'ın haberine göre Panzerler ile çıktığı 339 maçta 307 gol atan golcü oyuncu 2023'te sona erecek sözleşmesini uzatmayı istemiyor.

Önümüzdeki yaz transfer döneminde yönetiminde, transfer olabilmek için izin isteyecek olan Lewandowski, Carlo Ancelotti'nin çalıştırdığı Real Madrid'e gitmek istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan tesadüfen fark etti... Konvoyunu durdurdu
Gündem

Başkan Erdoğan tesadüfen fark etti... Konvoyunu durdurdu

Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı kafe sahibi ile s..
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB’ninTuzla’da bitiremediği projeler için ateş püskürdü
Aktüel

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İBB’ninTuzla’da bitiremediği projeler için ateş püskürdü

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2019 yerel seçimleri öncesi Tuzla’da vatanda..
Türkiye'den Uruguay’a zırhlı araç ihracatı
Teknoloji

Türkiye'den Uruguay’a zırhlı araç ihracatı

Katmerciler firması Uruguay’a taktik tekerlekli zırhlı araç HIZIR ve 4×4 Zırhlı Ambulans ihracatı gerçekleştirdi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay