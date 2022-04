Lewandowski'den Şampiyonlar Ligi itirafı

Alman devi Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her zaman Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı ve gol atmayı hayal ettiğini dikle getiren Polonyalı futbolcu, Devler Ligi'ndeki ilk maçında ise hayal kırıklığına uğradığı itirafında bulundu.

UEFA.com'a konuşan Robert Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde 100 maçtan fazla forma giymesi hakkında, "Çok gururluyum. Evde televizyon karşısında Şampiyonlar Ligi'ni izlediğimi çok iyi hatırlıyorum. Hep Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı ve bu müsabakada gol atmayı hayal etmiştim. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde 100'den fazla maç oynadım ve 80'den fazla gol attım. Bu benim için çok şey ifade ediyor." dedi.

"Borussia Dortmund'da tarih yazdık"

Dortmund'a gitmek için Polonya'dan ayrılma kararı hakkında, "Çok zor bir karardı ama yurt dışına gitmem gerektiğini biliyordum. Herkese doğru kulüpte doğru forvet, doğru insan olduğumu göstermek istedim. Orada çok şey yaşadım; Herkese olmak istediğim futbolcuyu gösterdim ve daha iyi olabileceğimi göstermek istedim. Bunu başardım ve insanlara göstermeyi başardım. Borussia Dortmund'da oynayarak elde ettiklerim ve kazandıklarım için gerçekten müteşekkirim. Kulüp için tarih yazdık." dedi.

"Hayal kırıklığına uğradım"

İlk şampiyonlar Ligi maçında marşın beklediği kadar gürültülü olmadığı için hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Polonyalı golcü, "Dortmund ile ilk Şampiyonlar Ligi maçıma çıkmadan önce, Şampiyonlar Ligi'ni televizyonda görmüş ve duymuştum. Sahaya ilk çıktığımda, marşın televizyondaki kadar gürültülü olmaması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Ama hepsi bunun bir parçası, gergin olmak, adrenalin; tüm cildim farklı hissettirdi. "Vay be, bu gerçek. Bu bir rüya değil. Kanepede oturmuyorum, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sahadayım" diye düşündüm." sözlerini dile getirdi.

Bayern Münih transferi

Yıldız golcü Dortmund'dan ayrılıp Bayern Münih'e transfer olması hakkında ise "Bayern'e gitmek istiyordum çünkü en üst düzeyde rekabet etmek ve en büyük kupaları kazanmak istiyordum. Bayern'in benimle ilgilendiğini öğrendiğimde, gitmek istediğimi çok net bir şekilde anladım. Merdivende bir adım daha yukarı çıkmak gibiydi ama daha fazlasını göstermem gerektiğinin bilincindeydim. Bayern'deki ilk gün, etrafımdaki oyuncularla her antrenmanda her gün çok fayda sağlayacağımı biliyordum. İki veya üç ay sonra daha iyi bir oyuncu olduğumu hissettim." dedi.

Şampiyonlar Ligi zaferi

Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı dönemde yaşadıklarını anlatan Lewandowski, "Sezon başında tam olarak kolay değildi. İyi başlamadık, iyi oynamadık. Sonra Hansi Flick geldi ve her şey değişti; Zafer üstüne zafer, inanılmaz iyi çalıştık. Oynadığımız futbolla her rakip maç öncesinde korktu ve Şampiyonlar Ligi'ndeki her maçı kazandık. Bu tarihiydi; Grup aşamasından finale kadar her maçı kazanan hiç olmamıştı. Ve yaptık. Sadece maçları kazanmamız değil, aynı zamanda onları nasıl kazandığımız da inanılmazdı: grup aşamasında Tottenham'ı 7-2, çeyrek finalde Barcelona'yı 8-2 yendik. Ardından Paris Saint-Germain'e karşı final. Finalde her şey mümkün ama o gün kazanacağımızı biliyorduk. Güvenimiz son derece yüksekti. Rakiplerimize elbette saygı duyduk, ancak içten içe, sadece kazanmamız gerektiğini hissettik ve biliyorduk." dedi.