Lewandowski Şampiyonlar Ligi'nde yine döktürdü

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Robert Lewandowski durdurulamıyor. Barcelona karşısında deplasmanda 3-0 kazanan Alman takımı adına iki gole imza atan Robert Lewandowski böylece bu turnuvada 75 gole ulaştı.

'Gol makinesi' yıldız isim, Şampiyonlar Ligi'nde kariyeri boyunca oynadığı 97 maçta 75 gole imza atıp 0,77 gibi müthiş bir ortalamaya ulaştı. Lewandowski, 2019-2020 sezonunda 15 golle Şampiyonlar Ligi gol kralı olurken bu sezon 6 resmi maçta şimdiden 10 gole ulaştı.

Ronaldo'yu geçti

33 yaşındaki Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde en çok gol atan oyuncu olan Ronaldo'nun 75 gole ulaştığı maç sayısından daha iyi bir değere ulaştı. Cristiano Ronaldo 75 gol için 111 maça çıkarken Lewadowski 97 maça çıktı. Polonyalı oyuncunun önünde sadece 92 maçta 75 gole ulaşan Messi yer alıyor.