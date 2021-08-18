Lewandowski Bayern'e kupayı getirdi
Bayern Münih, Lewandowski'nin 2 golle yıldızlaştığı maçta Borussia Dortmund'u 3-1 yenerek Almanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
Alman Süper Kupası'nda Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleden Bayern Münih 3-1 galip ayrıldı.
Bavyera ekibine kupayı getiren goller 41. ve 74. dakikalarda Robert Lewandowski ile 49. dakikada Thomas Müller'den geldi. Dortmund'un tek sayısını ise 64. dakikada Marco Reus kaydetti.
Mücadelenin 53. dakikada attığı gol ofsayta takılan Haaland, maç boyunca etkisiz bir performans sergiledi.