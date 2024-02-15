Levent Gültekin muhalif seçmeni böyle yorumladı: Biz gönüllü köleyiz

Muhalefete yakınlığı ile bilinen Levent Gültekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kendi seçmenine "istenmeyen adayları" dayatmasını ve muhalif tabanın da bu zorbalığa tepkisizliğini yerden yere vurdu.

"Gönüllü kölelik böyledir"

CHP'li seçmene "Verme erkeksen" diyen Gültekin'in tepkisi şöyle:

"Muhalif seçmen tıpış tıpış oy veriyor. Çankaya'da, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, İzmir'de... "

Kuzu kuzu oy vereceksin diyorlar. Çankaya'ya kendi adamını koyuyorlar. 22 aday adaylığı var. Ultimatom vermişler partiye. O çocuk adaylık başvurusu bile yapmamış Çankaya'da. Partiye bakar mısın.

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22 aday var. Gitmiş çalışmış. Kapı kapı gezmiş. Para harcamış. Pankart asmış. Kendini tanıtmış. Teşkilatla bir bağ kurmuş. Ama bu çocuk olacak dediler.

Bence muhalefete oy verecek olanlar şunu düşünsünler; 'Biz ne yapıyoruz. Biz Gürsel Tekin'e 30 yıldır koltuk vermekten ne yaptık. Biz Veli Ağbaba'ya pozisyon sağlamaktan başka ne yaptık.

Biz Özgür Özel gibi bir adama kendi avukatını Çankaya'ya aday koysun diye sadece...'

Biz piyonuz. Biz gönüllü köleyiz seçmenler olarak. Gönüllü kölelik böyledir.

En mertini Kemal Bey yapmıştı: 'Tıpış tıpış vereceksiniz.' Tıpış tıpış verecekler şimdi..."