  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6. nesil savaş uçağı planı! Leonardo CEO'su: AB üyesi 27 devletin ortak savunma teknolojisi olmalı

Erzincan'daki maden faciasında son dakika gelişmesi! Gözaltı sayısı 7'ye çıktı

Ünlü yer bilimciden İstanbul depremi: 7.9 ile Türkiye’nin en büyük felaketi! Uzmanı duyurdu: Maalesef durmamış

Ektiklerini biçtiler! Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'a FETÖ'den hapis cezası

Ajanslar son dakika geçiyor! Rusya'dan Türkiye açıklaması geldi

Google’ın projesi geliyor! Petrol ve gaz tesisleri: metan gazı problemleri, koşullarında çıkış kapısı olmayı uymuyor

ABD Türkiye'den satın almak için duyuru yayınladı! Türk şirketinden satın alacak: paylaşım geldi

Faizsiz kredi başvuruları yarın başlıyor!

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake’den savunma sanayimize övgü! Türk şirketi sayesinde Teksas’ta obüs mühimmatı üretilecek!

Sömürgeci İngilizlerin başlattıkları ‘avcı’lık bedel ödetiyor: ‘Avcı’lığa merak saranlar iki kere düşünsün... Hastane kapıları sayısız ‘avcı’ ile dolu
Gündem Levent Gültekin muhalif seçmeni böyle yorumladı: Biz gönüllü köleyiz
Gündem

Levent Gültekin muhalif seçmeni böyle yorumladı: Biz gönüllü köleyiz

Yeniakit Publisher
2024-02-15 02:15:00 -

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin yorum yapan Muhalefete yakınlığı ile bilinen Levent Gültekin, "Biz piyonuz. Biz gönüllü köleyiz seçmenler olarak. Gönüllü kölelik böyledir." diyerek tepki gösterdi.

Muhalefete yakınlığı ile bilinen Levent Gültekin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kendi seçmenine "istenmeyen adayları" dayatmasını ve muhalif tabanın da bu zorbalığa tepkisizliğini yerden yere vurdu.

"Gönüllü kölelik böyledir"

CHP'li seçmene "Verme erkeksen" diyen Gültekin'in tepkisi şöyle:

"Muhalif seçmen tıpış tıpış oy veriyor. Çankaya'da, Beşiktaş'ta, Kadıköy'de, İzmir'de... "

Kuzu kuzu oy vereceksin diyorlar. Çankaya'ya kendi adamını koyuyorlar. 22 aday adaylığı var. Ultimatom vermişler partiye. O çocuk adaylık başvurusu bile yapmamış Çankaya'da. Partiye bakar mısın.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

22 aday var. Gitmiş çalışmış. Kapı kapı gezmiş. Para harcamış. Pankart asmış. Kendini tanıtmış. Teşkilatla bir bağ kurmuş. Ama bu çocuk olacak dediler.

Bence muhalefete oy verecek olanlar şunu düşünsünler; 'Biz ne yapıyoruz. Biz Gürsel Tekin'e 30 yıldır koltuk vermekten ne yaptık. Biz Veli Ağbaba'ya pozisyon sağlamaktan başka ne yaptık.

Biz Özgür Özel gibi bir adama kendi avukatını Çankaya'ya aday koysun diye sadece...'

Biz piyonuz. Biz gönüllü köleyiz seçmenler olarak. Gönüllü kölelik böyledir.

En mertini Kemal Bey yapmıştı: 'Tıpış tıpış vereceksiniz.' Tıpış tıpış verecekler şimdi..."

Levent Gültekin’den CHP’ye sert suçlama: 'Seçim gecesi Kılıçdaroğlu’nu...'
Levent Gültekin’den CHP’ye sert suçlama: 'Seçim gecesi Kılıçdaroğlu’nu...'

Siyaset

Levent Gültekin’den CHP’ye sert suçlama: 'Seçim gecesi Kılıçdaroğlu’nu...'

Levent Gültekin dindarlara dikenlik yapıyordu! Diken'i karıştırdı...
Levent Gültekin dindarlara dikenlik yapıyordu! Diken'i karıştırdı...

Medya

Levent Gültekin dindarlara dikenlik yapıyordu! Diken'i karıştırdı...

CHP'li Levent Gültekin'den 'çete' iddiası: Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı
CHP'li Levent Gültekin'den 'çete' iddiası: Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı

Gündem

CHP'li Levent Gültekin'den 'çete' iddiası: Kılıçdaroğlu'nu bir el aday yaptı

Meral Akşener bana telefonda söyledi'" target="_blank">
Levent Gültekin'den bomba Ekrem ve Mansur iddiası! 'Meral Akşener bana telefonda söyledi'
Levent Gültekin'den bomba Ekrem ve Mansur iddiası! 'Meral Akşener bana telefonda söyledi'

Medya

Levent Gültekin'den bomba Ekrem ve Mansur iddiası! 'Meral Akşener bana telefonda söyledi'

'İmamoğlu ve Yavaş kendini ne halt zannediyor?' Akşener Levent Gültekin'in iddiasına dair ilk kez konuştu
'İmamoğlu ve Yavaş kendini ne halt zannediyor?' Akşener Levent Gültekin'in iddiasına dair ilk kez konuştu

Siyaset

'İmamoğlu ve Yavaş kendini ne halt zannediyor?' Akşener Levent Gültekin'in iddiasına dair ilk kez konuştu

Dalkavuk Levent’e kötü haber
Dalkavuk Levent’e kötü haber

Gündem

Dalkavuk Levent’e kötü haber

CHP’li Levent Gültekin'den 'siyaseti bırakmadım' diyen Kılıçdaroğlu'na! Sen bu ülkede 11 yıl ne siyaseti yaptın?
CHP’li Levent Gültekin'den 'siyaseti bırakmadım' diyen Kılıçdaroğlu'na! Sen bu ülkede 11 yıl ne siyaseti yaptın?

Gündem

CHP’li Levent Gültekin'den 'siyaseti bırakmadım' diyen Kılıçdaroğlu'na! Sen bu ülkede 11 yıl ne siyaseti yaptın?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23