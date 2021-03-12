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Gündem Levent Gültekin: HDP'den rahatsız olan yüzde 2'lik bir azgın azınlık var
Gündem

Levent Gültekin: HDP'den rahatsız olan yüzde 2'lik bir azgın azınlık var

Medyascope canlı yayınında Ruşen Çakır'ın konuğu olan Levent Gültekin, terör sevici HDP'yi güzellemek için akla zarar ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 23:47:00 - 2021-03-13 00:07:51

Levent Gültekin, Medyascope canlı yayınında Ruşen Çakır'a konuştu. Terör sevici HDP'yi güzellemek için akla zarar ifadeler kullanan Gültekin, "Azgın azınlık denen yüzde 2'lik bir kesim var Türkiye'de. Onlar zannediyor ki toplumun büyük bir kesimi HDP'den rahatsız. Öyle bir şey yok." dedi.

'İYİ Parti ve CHP tabanı da rahatsız değil'

"Ben Anadolu'yu çok dolaştım. Gitmediğim il ve ilçe kalmadı. HDP takıntısı sadece siyasetçilerde var." diyen Gültekin, "İYİ Parti'nin içinde muhtemelen yüzde birlik ya da yüzde ikilik bir grup var. Onlar HDP'den rahatsız oluyor. CHP'de muhtemelen yüzde birlik bir kısım HDP'den rahatsız ve ben o yüzde birin dönüştürülebileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'HDP'de yanımızda olmalı'

Levent Gültekin sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkenin bu yıkımdan kurtarılması için HDP'nin de olması gerekir. Ben tabanda asla bir HDP rahatsızlığının olmadığını görüyorum. Mesela benim o HDP konuşmama on bin yorum gelmiş. Girdim, baktım. On bin yorumdan da üç yüz tanesi 'Ne saçmalıyorsun? Biz onlarla bir araya gelmeyiz' desin. Hayır."

'Azgın azınlık HDP'den rahatsız'

"Azgın azınlık denen yüzde 2'lik bir kesim var Türkiye'de. Onlar zannediyor ki toplumun büyük bir kesimi HDP'den rahatsız. Öyle bir şey yok. HDP'nin de uslübüne dikkat etmesi lazım. Mithat bey bunu çok iyi yapıyor. Selahattin Demirtaş da öyle. Eskiden neredeyse beş kelimeden üçünde Kürt vurgusu yapıyordu. Şimdi Türkiye, demokrasi vurgusu yapıyor."

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