Levent Gültekin: Demirtaş serbest bırakılmazsa halk yoksullaşır

CHP’nin finanse ettiği Halk Tv’nin müdavimlerinden sözde gazeteci Levent Gültekin terörist Selahattin Demirtaş’ın tutuklu olmasını halkın yoksullaşmasına bağladı.

Levent Gültekin AİHM kararını savundu

AİHM’in HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasına ilişkin kararının uygulanması gerektiğini savunan Levent Gültekin, olayı evirip çevirip halkın yoksullaşmasına bağladı.

"Serbest kalmazsa halk yoksullaşır"

Terörist Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmaması halinde vatandaşın yoksullaşacağını söyleyen Gültekin, “Asıl faturayı şu anda bizi izleyenler ödeyecekler.” dedi.

“Bir ülkede hukuk olmadığı için yüksek faizle borç para buluyor.” diyen Gültekin, “AİHM kararına uymazsan biraz daha yoksullaşacaksın. Çünkü hukuktan, özgürlükten, demokrasiden biraz daha uzaklaşacaksın. Borç bulduğun sermayedarlar biraz daha yüksek faizle borç verecek. Sana güvenmedikçe o borcu bulabilmek için biraz daha faiz arttırıyorsun.” ifadelerini kullandı.