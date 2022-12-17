Levent Göktaş paketlenip getirildi! Ulusalcı Hablemitoğlu cinayetinin hesabını da AK Parti soruyor

Ulusalcı yazar Necip Hablemitoğlu 18 Aralık 2002’de evinin önünde kendisine düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. Hablemitoğlu’nun öldürülmesi olayının faillerinden biri olan ve yakalanması için hakkında kırmızı bülten çıkarılan Levent Göktaş Bulgaristan’da yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "Tasarlayarak öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 5 Eylül 2022'de Bulgaristan'dan iadesi talep edildi. Göktaş'ın Türkiye’ye iadesine yönelik talep, Filibe İstinaf Mahkemesinin 14 Aralıkta aldığı kararla kabul edildi. Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’dan havalanan tarifeli uçakla Interpol yetkilileri İstanbul Havalimanı’na getirildi. Göktaş, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından teslim alındı.

EGM'den açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol - Europol Daire Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “18.12.2002 tarihinde Ankara'da Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastın sanıklarından Mustafa Levent Göktaş, Türkiye'ye getirildi. Göktaş, "Tasarlayarak Öldürme" ve "Suç işlemek amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" suçlarına istinaden, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız tarafından yayınlattırılan Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranmaktayken Bulgaristan'da yakalanarak tutuklanmıştı. Mustafa Levent Göktaş, Türkiye'nin iade talebinin, Filibe Temyiz Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından 16.12.2022 tarihinde Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarımız koordinesinde Interpol-Europol Daire Başkanlığımız personeli tarafından Bulgaristan'dan teslim alınarak yurda getirilmiştir. Şahıs adli işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeline teslim edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Göktaş, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından teslim alındı. Öte yandan Göktaş’ın İstanbul’a getirildiği ve polis tarafından teslim alındığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülere Mustafa Levent Göktaş’ı taşıyan uçağın havalimanına iniş yapması ve Göktaş’ın Gaziosmanpaşa Adliyesi Ek Hizmet Birimi’ne getirildiği anlar yansıdı. Burada işlemleri tamamlanan Göktaş, tutuklanarak saat 04.24'te Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

AK Parti hesap soruyor

Ulusalcılar AK Parti'yi hukuksuzlukla suçlayıp türlü ithamlarda bulunsa da AK Parti ülkesine hizmet etmeye devam ediyor. Hükümeti suçlayan kesimin önde gelen isimlerinden Hablemitoğlu'nun da cinayetinin peşine düşen AK Parti, Levent Göktaş'ı yurt dışında tutuklattı, Türkiye'ye getirtti, hapse attı. Yaşananlar, "Ulusalcı Hablemitoğlu'nun hesabını AK Parti soruyor" yorumlarına neden oldu.