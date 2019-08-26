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Levent Eriş: “Geri dönüş çok önemli ve anlamlıydı”

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, “Skor olarak geri dönüş çok önemli ve anlamlıydı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 01:04
Levent Eriş: “Geri dönüş çok önemli ve anlamlıydı”

Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, “Skor olarak geri dönüş çok önemli ve anlamlıydı. Eksiklerimiz, hatalarımız, yanlışlarımız elbette var. İnşallah bu uzun yolun sonunda taraftarıyla kenetlenmiş ve takımıyla bütünleşmiş bir Adanaspor olacak” dedi.


TFF 1. Lig’in 2. haftasında Adanaspor, evinde Eskişehirspor’u geri dönüşle 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Eriş, skor olarak geri dönüşün çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, oyuncularını tebrik etti. Galibiyeti Adanaspor taraftarına armağan ettiğini ifade eden Eriş, “Havanın çok sıcak olmasına rağmen iki takım da güzel mücadele verdi. Seyir zevki adına, gel-gitleri çok olan, geri dönüşleri çok olan bir maç oldu. Her iki takım da kazanmak istiyordu. Biz, skor 1-0 iken 3-4 pozisyon yakaladık. Skor 2-1 olduktan sonra oyunu bırakmadık ve sonuna kadar geri dönüş için mücadele verdik. Sıcak havalarda geri dönüşler çok zordur. Bunun için oyuncularımı gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Hem bol gollü hem de çok pozisyonu olan bir müsabakaydı” diye konuştu.


Adanaspor’un daha uzun bir yolu olduğunu belirten Eriş, “Eksiklerimiz, hatalarımız, yanlışlarımız elbette var. Kazandığımız bir maçta bunu çok daha net gördük. İnşallah bu uzun yolun sonunda taraftarıyla kenetlenmiş ve takımıyla bütünleşmiş bir Adanaspor olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 01:04
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