Letonya'ya 'göçmenlere şok tabancalarıyla işkence' suçlaması
Uluslararası Af Örgütü, Letonya'nın göçmenleri Belarus'a "şiddetle" geri ittiğini ve hatta bazılarını şok tabancalarıyla işkenceye maruz bıraktığını iddia ediyor.
Uluslararası Af Örgütü'nün yeni raporu, Belarus'tan komşu Letonya'ya geçmeye çalışan insanların sınır yetkilileri tarafından dövüldüğünü ve küçük düşürüldüğünü söylüyor.
Letonya hükümeti yetkililerin aşırı güç kullandığını reddetti ve önlemlerin "yasa dışı geçişlerden" kaynaklandığını söyledi.
Geçen yıl, dört sınır bölgesinde sığınma talebinde bulunma hakkını askıya alan bir olağanüstü hal ilan edildi.
Halen yürürlükte olan olağanüstü hal, Belarus'tan sınırı geçmeye çalışan insan sayısının artmasının ardından başlatıldı.