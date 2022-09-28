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Aktüel Letonyalı genç kadın, Müslüman oldu! "Kur’an’da huzur buldum"
Aktüel

Letonyalı genç kadın, Müslüman oldu! "Kur’an’da huzur buldum"

Eşinin namaz kılması ve oruç tutmasından etkilenen Letonya vatandaşı genç kadın, Müslüman olmaya karar verdi. Malatya'da yapılan ihtida merasiminin ardından ismini Leyla olarak değiştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 23:53:00 -
Letonyalı genç kadın, Müslüman oldu! "Kur’an’da huzur buldum"

Almanya'da yaşayan Yasin Dağdeviren, seyahat sırasında Letonya Havalimanı'nda Laura Kokore ile tanıştı.

İkili bir süre sonra birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi. Bu süreçte İslam dinini araştıran Kokore, Müslüman oldu.

İsmini Leyla olarak değiştirdi

Bunun üzerine Malatya Müftülüğünde Kokore için 'İhtida Merasimi' gerçekleştirildi.

İHA'nın aktarımına göre; şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getiren genç kadın, daha sonra ismini Leyla olarak değiştirdi.

"Bir kardeşimizin daha ilave olması sevindirici bir durum"

Töreninde konuşan İl Müftüsü Veysel Işıldar, "Bugün bir kardeşimizin Müslüman olmasına şahitlik ediyoruz. Biz buna ihtida merasimi diyoruz. Yani Allah’ın tek olduğunu kabul eden bir insan, mühtedi, yani Müslüman olmuş oluyor. Bizim milyarlarca Müslüman kardeşimizin içinde buna şahitlik ederek bir kardeşimizin daha ilave olması sevindirici bir durum. Cenabı Allah, 'Müslümanlar birbirlerinin kardeşidir’ diye buyuruyor. Dolayısıyla burada buna sebep olan genç kardeşimiz Yasin, Müslümanlığı kabul eden mühtediye olan hanım kardeşimizin bu merasimlerinin Cenabıhak'tan hayırlı olmasını niyaz ediyoruz.” dedi.

"Müslüman olmasından son derece mutluyuz"

Laura’nın İslamiyet seçmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Işıldar, “Müslüman olan bir kimse aynı zamanda milyarlarca Müslümanın duasını da üzerinde hissetmektedir. Bu Rabbimizin inananlara verdiği bir rahmettir. Dua bir güçtür, insana güç verir, maddi ve manevi güç verir. Bu vesile ile de bir hanım kardeşimizin Müslüman olmasından son derece mutluyuz. Cenabıhak mühtedi ve mühtediye olan insanların sayısını artırsın.” şeklinde konuştu.

"Oruç tutmam eşimi etkiledi"

Eşiyle havalimanında tanıştığını, oruç tutmasının ve namaz kılmasının eşini etkilediğini ifade eden Yasin Dağdeviren, “Almanya’da doğup büyüdüm. Havaalanında memur olarak çalışıyorum. Eşimle havaalanında tanıştık, kendisi de orada çalışıyor. Doğma büyüme Letonyalı. Sonra evlenmeye karar verdik. 'Çocukların ismi nasıl olacak?' Ne isim koyacağımızı konuştuk. Müslümanlık süreci bu şekilde başladı. Senede 1 ay Ramazan ayında oruç tutmam, namaz kılmam eşimi etkiledi ve İslam’ı tanımaya başladı.” diye konuştu.

"Problemli günlerimde içime bir ferahlama verdi"

Kur'an-ı Kerim okuduğunda huzur bulduğunu ve Müslüman olduğu için çok mutlu olduğunu belirten, Leyla ismini alarak Müslüman olan Kokore, "Çok heyecanlı ve duygulu olduğumu söylemek istiyorum. Kur’an-ı Kerim'i ilk okuduğumda problemli günlerimde içime bir ferahlama verdiğini fark ettim. Kur’an’da huzur buldum.” diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim hediye edildi

Tören, İl Müftüsü Işıldar tarafından Laura Kokore’ye ihtida belgesi verilmesi, Kur'an-ı Kerim ve Aile İlmihali kitaplarının takdim edilmesiyle son buldu.

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