Letonya, Ukrayna’ya 6 adet obüs bağışladı

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, “Ukrayna, Avrupa’nın geri kalanından sürekli destek almalı. Bu etkili bir hediye çünkü müttefiklerin şimdiye kadar sağladığı destek sayesinde Ukraynalı askerler bu cihazları nasıl kullanacaklarını zaten biliyorlar ve hemen savunma için kullanabilirler.” açıklamasında bulundu. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ise obüslerin savaş bölgesinde konuşlandırıldığını duyurdu.