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Dünya Letonya, Ukrayna’ya 6 adet obüs bağışladı
Dünya

Letonya, Ukrayna’ya 6 adet obüs bağışladı

Avrupa’dan Ukrayna’ya silah desteği sürüyor. Letonya Savunma Bakanlığı, Rus işgaline karşı savunmalarını desteklemek için Ukrayna kuvvetlerine 6 adet kendinden tahrikli M109 obüs ve mühimmatın teslim edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 21:59:00 -
Letonya, Ukrayna’ya 6 adet obüs bağışladı

Letonya Savunma Bakanı Artis Pabriks, “Ukrayna, Avrupa’nın geri kalanından sürekli destek almalı. Bu etkili bir hediye çünkü müttefiklerin şimdiye kadar sağladığı destek sayesinde Ukraynalı askerler bu cihazları nasıl kullanacaklarını zaten biliyorlar ve hemen savunma için kullanabilirler.” açıklamasında bulundu. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ise obüslerin savaş bölgesinde konuşlandırıldığını duyurdu.

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