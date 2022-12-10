Leo Residences, Nevita’yla yurt dışına açılıyor

Galatasaray Spor Kulübü ve gayrimenkul yatırım şirketi Nevita arasında iş birliği anlaşması imzalandı. Anlaşmaya göre kulübün Mecidiyeköy’de yer alan taşınmazı Leo Residences adıyla satışa çıkarılıyor.

Satış aşamasında Nevita’nın global ağından faydalanılarak önemli bir gelir elde edilmesi hedefleniyor.

İlk adım atılıyor

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, mali bakımdan güçlenmek ve her branşta rekabet etmek için çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bu çalışmalarından birisinin de Mecidiyeköy’de bulunan gayrimenkulleri geliştirip büyütmek olduğunu belirten Özbek, “Leo Residences hamlemizle ağır bir yük olan Bankalar Birliği Anlaşması’ndan çıkmanın ilk adımını atıyoruz. Ayrıca Florya ve Kemerburgaz projelerimizin hızlanması açısından Mecidiyeköy projesi büyük önem arz ediyor” diye konuştu.

Aslan gibi proje

Özbek, “Nevita’yla iş birliğimizin ileride büyüyerek sürmesini temenni ediyorum. Projemizin adı Leo Residences. İnanıyorum ki bu, kulübümüze yakışan aslan gibi bir proje olacak. Tüm taraftarlarımızdan bu projeye önemli bir yatırım fırsatı olarak bakmalarını rica ediyorum. 17 Aralık’ta stadımızda projemizin lansmanını yapacağız. Bu, Leo Residences projesinin detaylarını anlatan güzel bir lansman olacak” şeklinde konuştu.

Global ağı var

Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal ise Leo Residences’ı büyük yatırımcılarla kısa zamanda buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi. Akbal, şöyle dedi:

“Tarihi bir imza daha atmış durumdayız. Şirket olarak 9 yılı geride bıraktık. Bu süre zarfında doğrudan ve dolaylı yatırımlarla Türkiye’ye 2 milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Güçlü global ağımız var. Dünyanın 4 kıtasında 3 bin 500 acentemiz mevcut. Ayrıca çözüm ortaklarımızla çok güçlü bir ekosistem oluşturmuş vaziyetteyiz. Güçlü global ağımız ülkemiz için de büyük önem arz ediyor. Yurt dışında iş birliği yaptığımız temsilcilerle iletişimimizi daha kuvvetlendirmek adına dünyanın belli başlı metropollerinde Nevita’nın deneyim ve satış merkezlerini ofis olarak kurup hayata geçiriyoruz.”

Deneyim merkezleri açıyor

2023 yılında Londra, Dubai ve Moskova’daki deneyim merkezlerini devreye alacaklarını bildiren Akbal, “Dünyada yüksek geliri grubuna mensup 20 milyon üzerinde insan var. Bunların toplam sermayesi 80 trilyon dolara varıyor. Biz de Nevita Luxury markasıyla dünyada minimum 1 milyar dolar ve üstü yatırım gücü ne sahip olan nitelikli yatırımcıları tespit edip, bulup ülkemize kazandırıyoruz. İnşallah bunları Galatasaray’ın Leo Residences projesiyle de buluşturacağız” açıklamalarını yaptı.

Akbal, Galatasaray Spor Kulübü ile Nevita’nın iş birliğinin güzel bir örnek teşkil ettiğine de dikkat çekti. Akbal, “Şirket olarak Leo Residences projesini dünyaya en iyi şekilde anlatmak istiyoruz. Dünyada her yıl 400 milyar dolar tutarında gayrimenkul yatırımı yaşam buluyor. Yabancılar her yıl başka bir ülkeden 400 milyar doların üstünde gayrimenkul satın alıyor. Biz de diliyoruz ki bunun belli bir kısmını Galatasaray Spor Kulübü alsın” ifadelerini kullandı.

İçimize sindi

“Leo Residence içimize sinen bir proje” diyen Akbal, şunları kaydetti:

“Bu, gerek konut miksiyle gerek estetik yapısıyla inşallah ses getirecek bir proje oldu. Bunda hiç şüphesiz Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’un çok emeği var. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisinin sektörel tecrübesi ve dokunuşları çok fayda sağladı. Galatasaray Spor Kulübü’nün marka ve camia gücü, lokasyonuyla; Nevita’nın güçlü satış ağıyla en iyi hasılatı elde etmeyi amaçlıyoruz. İş sadece satmakla bitmeyecek. Galatasaray Spor Kulübü’ne güvenerek yatırım yapan yabancıların buradan en iyi geri dönüşleri almalarını temenni ediyoruz. Bunun için bu projemizde yeni nesil konaklama deneyimimizi yatırımcılarla buluşturacağız. Otelciliği gayrimenkul ve teknolojiyle buluşturan, yatırımcılara yüksek gelir getirecek bir model ortaya koyuyoruz. Serviced Apartments adlı yeni grup iştirakimiz bu konuda ciddi gayret sarf ediyor. Galatasaray Spor Kulübü’müz için çok rekabetçi ve yatırımcılar lehine güzel teklifler geliştiriyor.”