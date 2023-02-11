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Spor Leo Dubois, yardım kampanyasına destek verdi! Galatasaray'da Muslera yok Dubois var dedirtti
Spor

Leo Dubois, yardım kampanyasına destek verdi! Galatasaray'da Muslera yok Dubois var dedirtti

Trabzonspor maçında sakatlanan ve tedavisi 1 ay sürecek olan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, mart ayındaki lige dönüşte birkaç maç kaçırabilir. Muslera dönene kadar ise Leo Dubois, 11'deki yerini koruyacak. Öte yandan Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, depremzedeler için Nef Stadyumu'nda sürdürülen yardım toplama çalışmalarına destek verdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 09:16:00 - 2023-02-11 09:24:58
Leo Dubois, yardım kampanyasına destek verdi! Galatasaray'da Muslera yok Dubois var dedirtti

Galatasaray, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor.

Bu çalışmalara Galatasaray’ın Fransız oyuncusu Leo Dubois ile eşi de katıldı. Dubois ve eşi, Nef Stadyumu'ndaki yardım toplama çalışmalarına destek verdi.

Trabzonspor maçında sakatlanan ve tedavisi 1 ay sürecek olan Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, mart ayındaki lige dönüşte birkaç maç kaçırabilir. Uruguaylı 1 numaranın yokluğunda kaleyi Okan Kocuk devralacak.

Abdülkerim ve Kerem'den sonra ilk 11'de üçüncü yerli Okan olacak. Böylece sol bek bölgesi yabancı kuralına takılmayacak. Muslera dönene kadar Leo Dubois, 11'deki yerini koruyacak. Fransız sağ bek, savunmanın solunda Emre Taşdemir ve Kazımcan'la girdiği forma rekabetinde artık bir adım önde.

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