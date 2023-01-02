Lens, PSG'ye ilk yenilgisini tattırdı
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında Lens, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.
Ligue 1'in zirvesini ilgilendiren maçta lider PSG, 2. sırada yer alan Lens'e konuk oldu. PSG, Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar'dan yoksun sahaya çıktı.
Frankowski'nin 5, Openda'nın 28 ve Claude-Maurice'in 47. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Lens, PSG'ye bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı. PSG'nin golünü ise 8. dakikada Ekitike kaydetti.