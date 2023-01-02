  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

6'lı masa Davutoğlu ev sahipliğinde toplanacak! Ziyaretlerine başladı

Konutta büyük heyecan! Konuşulanlar ortaya çıktı! 6 madde sıralandı! Ocak ayında hayata geçmesi bekleniyor

Temel Karamollaoğlu, feleğini şaşırdı! Bunu dediğine bin pişman ettiler

Millet İttifakı'nda Süleyman Soylu kavgası

Uganda'da yeni yıl kutlamalarında izdiham! Ölüler var

Savunma sanayiinde rekor! Kotil’den MMU açıklaması: Müjdeleri peş peşe sıraladı! Beklememize gerek yok

Ne altın ne euro ne de dolar! "Tesla" gibi patlayacak" deyip duyurdular

İsrail Mescid-i Aksa'ya 1 senede 48 bin baskın düzenledi

Türkiye'de üretildi! Dev proje: 130 bin ton ağırlığında! 14 milyon 800 bin kilovat enerjiye dönüştü

Sedat Peker merhum Sinan Ateş üzerinden kafasını çıkardı!
Spor Lens, PSG'ye ilk yenilgisini tattırdı
Spor

Lens, PSG'ye ilk yenilgisini tattırdı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 17. haftasında Lens, Paris Saint-Germain'i (PSG) 3-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Yeniakit Publisher
2023-01-02 03:20:00 -
Lens, PSG'ye ilk yenilgisini tattırdı

Ligue 1'in zirvesini ilgilendiren maçta lider PSG, 2. sırada yer alan Lens'e konuk oldu. PSG, Dünya Kupası dönüşü izinli olan Messi ve kart cezası bulunan Neymar'dan yoksun sahaya çıktı.

Frankowski'nin 5, Openda'nın 28 ve Claude-Maurice'in 47. dakikadaki golleriyle maçı kazanan Lens, PSG'ye bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşattı. PSG'nin golünü ise 8. dakikada Ekitike kaydetti.

PSG-Marsilya maçı saat kaçta ne zaman CANLI İZLE?
PSG-Marsilya maçı saat kaçta ne zaman CANLI İZLE?

Spor

PSG-Marsilya maçı saat kaçta ne zaman CANLI İZLE?

PSG, Marsilya'yı Neymar'la devirdi
PSG, Marsilya'yı Neymar'la devirdi

Spor

PSG, Marsilya'yı Neymar'la devirdi

PSG gol olup yağdı
PSG gol olup yağdı

Spor

PSG gol olup yağdı

PSG, Dünya Kupası arasına farklı galibiyetle girdi
PSG, Dünya Kupası arasına farklı galibiyetle girdi

Spor

PSG, Dünya Kupası arasına farklı galibiyetle girdi

Galatasaray gönderdi, PSG'de işe başladı
Galatasaray gönderdi, PSG'de işe başladı

Spor

Galatasaray gönderdi, PSG'de işe başladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23