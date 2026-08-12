Göz ardı edilmemeli: Kilo kontrolü sürecinde vitamin ve mineral ile ilgili tüm ortaya çıkan detaylar

D vitamini, sıvı ve lif desteğine dikkat edilmeli Hızlı kilo verme sürecinde özellikle D vitamini ve B12 başta olmak üzere B grubu vitaminleri ile demir, çinko, kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi minerallerin izlenmesi önem taşıyor. Orzax Medikal Müdürü Gamze Kavas vitamin ve mineral izlenmesinin önemine ek olarak, ayrıca kilo yönetiminde kullanılan yeni nesil yaklaşımların mide boşalmasını yavaşlatabildiği için bulantı, şişkinlik, erken doyma hissi, kabızlık ve ishal gibi sindirim sistemi yakınmalarına neden olabildiğini söyleyerek şu önerilerde bulunuyor: “Yeterli sıvı tüketimi ve lif alımının büyük önem kazandığı bu süreçte sindirim enzimleri içeren takviyeler, besinlerin parçalanma sürecini destekleyen seçenekler olarak öne çıkıyor. Araştırmalar ayrıca lif desteğinin bağırsak hareketlerini destekleyebildiğini, probiyotiklerin ise bağırsak mikrobiyotasının korunmasına katkı sağlayabildiğini gösteriyor.” Kas kütlesi ve cilt sağlığı da takip edilmeli Hızlı kilo kaybı sırasında yağ dokusunun yanı sıra yağsız vücut kütlesinde de azalma görülebildiğine dikkat çeken Gamze Kavas, “Bu nedenle yeterli protein alımının sürdürülmesini ve düzenli direnç egzersizlerinin ihmal edilmemesini öneriyor” ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Hızlı kilo kaybı yüz ve vücuttaki yağ dokusunun azalmasına bağlı olarak cilt görünümünü de etkileyebiliyor. Yeterli hidrasyonun korunması ve protein tüketiminin desteklenmesinin yanı sıra, bazı klinik çalışmalar kolajen desteğinin cilt elastikiyeti ve nemlenmesiyle ilişkili parametreler üzerinde olumlu etkiler gösterebildiğini ortaya koyuyor.” Kilo yönetiminde kişiye özel yaklaşım önem taşıyor Orzax Medikal Müdürü Dr. Gamze Kavas, kilo yönetiminde kişiye özel yaklaşımın önemine de dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Hızlı kilo verme sürecinde yalnızca kilo kaybına odaklanmak yeterli değildir. Kilo yönetiminde her bireyin sürece verdiği yanıt ve beslenme gereksinimleri farklılık gösterebiliyor. Enerji alımının belirgin şekilde azaldığı veya hızlı kilo kaybını yaşandığı durumlarda standart bir yaklaşım yerine kişinin beslenme durumu ve bireysel gereksinimlerinin birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor. Hızlı kilo kaybının beraberinde getirebileceği beslenme yetersizlikleri ve kas kaybı gibi durumların erken fark edilmesi, gerekli önlemlerin zamanında alınmasına olanak sağlıyor. Kilo yönetiminin bu bütünsel yaklaşımla ele alınması, elde edilen sonuçların korunmasına ve sürecin sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlayabilir.” KAYNAKÇA (1) Nauck MA et al. GLP-1 receptor agonists in the treatment of type 2 diabetes – state-of-the-art. Molecular Metabolism. 2021;46:101102. (2) Müller TD et al. Glucagon-like peptide 1 (GLP-1). Molecular Metabolism. 2019;30:72–130. (3) Sievenpiper JL et al. Nutritional and lifestyle supportive care recommendations for management of obesity with GLP-1-based therapies: An expert consensus statement using a modified Delphi approach. Obesity Pillars. 2026. (4) Pratt KGS. Dietary supplement considerations during glucagon-like peptide-1 receptor agonist therapy. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics. 2023. (5) Sibal R et al. Micronutrient Supplementation and Monitoring for Patients on GLP-1 Agonists: Can We Learn from Metabolic and Bariatric Surgery? Nutrients. 2025;17(23):3659. (6) Johnson VB. Nutritional monitoring and supplement considerations in GLP-1 receptor agonist therapy. Obesity Pillars. 2025. (7) Urbina. Micronutrient and Nutritional Deficiencies Associated With GLP‐1 Receptor Agonist Therapy: A Narrative Review. Obesity Reviews. 2026. (8) Vanlint S. Vitamin D and obesity. Nutrients. 2013. (9) Zhang Y et al. Effect of vitamin D supplementation on inflammatory markers. Journal of Diabetes Research. 2016. (10) Gorgojo-Martínez JJ et al. Clinical recommendations to manage gastrointestinal adverse events in patients treated with GLP-1 receptor agonists. Journal of Clinical Medicine. 2022. (11) Suares NC. Fiber supplementation for constipation. American Journal of Gastroenterology. 2011. (12) Dimidi E. Probiotics in functional constipation. American Journal of Clinical Nutrition. 2014. (13) Kristensen NB et al. Alterations in gut microbiota composition preceding type 2 diabetes. Nature. 2016. (14) Paschou IA et al. GLP-1RA and the possible skin aging. Endocrine. 2025;89(3):680–685. (15) Hexsel D. Oral supplementation with specific bioactive collagen peptides improves nail growth and reduces symptoms of brittle nails. Journal of Cosmetic Dermatology. 2017. (16) Mananguite CL et al. Muscle loss and GLP-1 receptor agonists use. Acta Diabetologica. 2025. (17) Gelsomin JA. Protein intake requirements during pharmacologically induced weight loss. Nutrients. 2024.