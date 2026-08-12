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Dünya Kayıp ailelerinin umutları azalıyor! Kolombiya'da 3 günlük "ulusal yas" ilan edildi
Dünya

Kayıp ailelerinin umutları azalıyor! Kolombiya'da 3 günlük "ulusal yas" ilan edildi

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Kayıp ailelerinin umutları azalıyor! Kolombiya'da 3 günlük "ulusal yas" ilan edildi

Ölü sayısının her geçen saat arttığı Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenler için 3 günlük "ulusal yas" ilan edildiği bildirildi.

Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın, depremin ardından kararname imzaladığı bildirildi.

Kararname ile deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kolombiya hükümeti, Kolombiya halkı adına, 10 Ağustos 2026'da ülke topraklarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntüsünü ifade ediyor ve yas tutanların aileleri ile dostlarıyla dayanışma içinde olduğunu belirtiyor. Kararnameye göre, üç günlük ulusal yas süresince ülke genelindeki kamu binalarında ve Kolombiya'nın yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerinde ulusal bayraklar yarıya indirilecek. Hükümet, trajediden etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu ve yaşananların tüm ülkeyi yasa boğduğunu ifade ediyor."

 

Bu arada, Cumhurbaşkanı De la Espriella da ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarının "aralıksız" devam ettiğini belirtti.

De la Espriella, "Kayıp kardeşlerimizi bulmak için gece gündüz yorulmadan çalışan kurtarma ekiplerimize ve arama köpeklerimize güveniyoruz. Pereira'da 30 yaşındaki Daniela Andrea Largo Sanchez, 7 saatlik aramanın ardından birkaç dakika önce sağ olarak bulundu. Bu haber bize umut veriyor ve inanmaya devam etmemiz için güç veriyor. Daha fazla Kolombiyalının sağ olarak bulunarak ailelerine kavuşması için Tanrı'ya ve kurtarma ekiplerimizin özverili çalışmalarına güveniyoruz." ifadesini kullandı.

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 230'u geçmişti.

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