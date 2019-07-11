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Lenfodem hastalarına ameliyatsız tedavi

Çeşitli sebepler dolayısıyla kol ve bacaklarda oluşan şişliklerle ortaya çıkan ve halk arasında “Fil Hastalığı” olarak bilinen “Lenfödem” Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde (FTR), egzersizler ve kullanılan ileri teknoloji cihazlarla tedavi ediliyor.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:12
Lenfodem hastalarına ameliyatsız tedavi

Çeşitli sebepler dolayısıyla kol ve bacaklarda oluşan şişliklerle ortaya çıkan ve halk arasında “Fil Hastalığı” olarak bilinen “Lenfödem” Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesi’nde (FTR), egzersizler ve kullanılan ileri teknoloji cihazlarla tedavi ediliyor.


Sağlık Bakanlığı ve Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından, “Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen Yozgat Şehir Hastanesi, Lenfödem hastalarına ameliyatsız çözüm sunuyor.


“Bağışıklık fonksiyonları açısından da hayati önem taşıyan Lenfatik dolaşımın doğuştan veya sonradan gelişen nedenlerle bozulması sonucu, proteinden zengin lenf sıvısının vücutta anormal birikimi sonucu çoğunlukla kol ve bacaklarda olmak üzere yüz, boyun, karın ve akciğerlerde meydana gelen şişme” olarak tanımlanan Lenfödem, Yozgat Şehir Hastanesi’nde başarıyla tedavi ediliyor. İlerleyici ve kronik bir hastalık olan Lenfödem, uygun bir tedavi yöntemi seçilerek ve iyi bir bakımla baskılanabiliyor.



Tedavi 4 ana bölümden oluşuyor


Hastanede, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından yürütülen FTR hizmetinden faydalanmak için başvuran Lenfödem hastalarının tedavisi; manuel lenf drenajı, kompresyon bandajları, cilt bakımı ve egzersiz şeklinde 4 ana bölümden oluşuyor. FTR uzmanı ve bu konuda özel eğitim almış fizyoterapistlerin koordineli çalışması tedavinin başarısında önemli bir etkeni oluşturuyor.



El ile uygulanan özel masaj tekniği


Lenf sisteminde bloke olmuş lenf sıvısının serbest akışı, elle uygulanan özel bir masaj tekniği olan manuel lenf drenajı ile sağlanıyor. Bu yöntemle ödemli bölgeden lenf sıvısının alınıp, vücudun diğer bölgelerine akışı amaçlanıyor. Manuel tekniğin tipi ve sırası her hasta için farklılık gösteriyor. Bu da ödemin aşaması ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak değişiyor. Manuel lenf drenajının lenf dolaşımına etkisi olmayan diğer masaj teknikleriyle karıştırılmaması gerekiyor. Diğer masaj tekniklerinin Lenfödem için faydası olmadığı gibi zararları da olabiliyor.



Kompresyon bandajlaması


Lenfödem tedavisinde kullanılan bandajlar; kas aktivitesi sırasında yüksek basınç ve kas istirahati sırasında ise düşük basınç uygulayarak, lenf sıvısının etkilenen uzuvda tekrar birikmesini önlüyor. Bandajlama seansları bittikten sonra da kişiye özel yapılmış kompresyon çorapları veriliyor.



Özel egzersizler


Lenfatik sıvı drenajına yardımcı olmak için kas aktivitesi büyük önem taşıyor. Manuel lenf drenajı ve kompresyon bandajlamasının ardından kişiye özel olarak hazırlanan egzersiz programı tedavide önemli bir etken oluyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:12
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