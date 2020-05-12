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Dünya

Lemina'dan savaşmaya hazırız paylaşımı

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, yaptığı paylaşımda şampiyonluk için yeniden savaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 03:40:00 - 2020-05-12 03:45:39
Lemina'dan savaşmaya hazırız paylaşımı

Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina yaptığı paylaşımda yeniden şampiyonluk için savaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Lemina paylaşımında sarı kırmızılı taraftarlara seslenerek, "Şampiyonluk yolunda elimizden gelenin fazlasını yapmaya, sahada sizler için savaşmaya hazırız! Bu yolculukta sahadaki 12. oyuncumuz yani siz değerli taraftarlarımızın desteğine de ihtiyacımız var. Haydi hep birlikte yapalım şu işi" sözlerini kullandı.
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Southampton'dan kiralanan 26 yaşındaki Gabonlu Mario Lemina sarı kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 25 maçta 1 gol kaydetti.

 

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