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Spor Leipzig - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi
Spor

Leipzig - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi F grubunda heyecan başlıyor. 1. hafta maçında Leipzig ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak edildi. Ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Leipzig - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-06 19:14:00 - 2022-09-06 19:25:03
Leipzig - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Leipzig ile Shakhtar Donetsk kozlarını paylaşacak. Futbolseverler maçın kanalını, tarihini ve saatini öğrenmek isterken konu ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı kanal, yayın saati ve muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Leipzig - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?  İşte Leipzig - Shakhtar Donetsk maçı bilgileri...

Leipzig - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, ne zaman ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Leipzig – Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 6 Eylül Salı günü saat 22.00'de oynanacak. Maçın başlama saati 22:00. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor..

LEIPZIG - SHAKHTAR DONETSK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Leipzig

Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Forsberg, Raum; Szoboszlai; Nkunku, Werner

Shakhtar Donetsk

Trubin; Mykhaylichenko, Matvienko, Bondar, Konoplya; Mudryk, Bondarenko, Stepanenko, Sudakov, Petryak; Sikan

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