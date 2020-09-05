Leipzig Alexander Sörloth'u yakından izliyor

Alexander Sörloth ile ilgilendiklerini doğrulayan Leipzig'in teknik direktörü Julian Nagelsmann, Sörloth'un takıma katkı sağlayacağını, geçtiğimiz sezon çok gol attığını ve bu performansı Bundesliga'da gerçekleştirirse çok iyi olacağını söyledi.

Diğer taraftan Alman basını, Trabzonspor'un Leipzig'den 20 milyon EURO bonservis bedeli istediğini bu rakamın d aLeipzig tarafından çok bulunduğunu yazdı.

Sörloth, geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 gol, 11 asistlik performans göstermişti. Sörloth geçen sezonun sonuna doğru uzun bir süredir gol atamamıştı. Bu da Trabzonspor'a şampiyonluk yolunda büyük bir dezavantaj sağlamıştı.