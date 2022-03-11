Leicester Rennes UEFA Konferans Ligi Son 16 turu maç sonucu!
UEFA Konferans Ligi Son 16 turu Leicester-Rennes maç sonucu kaç kaç? UEFA Konferans Ligi Son 16 turu karşılaşmasında Leicester City, Rennes'i konut etti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü’nün da oynadığı Leicester-Rennes maçı 2-0 bitti.
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda İngiliz ekibi Leicester City ile Fransız temsilcisi Rennes karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Leicester City oldu.
Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Marc Albrighton ve 90+2. dakikada Iheanacho kaydetti. Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester City'de maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. İlk maçı tek golle kazanan Leicester City, 17 Mart'ta Rennes ile Fransa'da karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçları
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Portekiz ekibi Porto, sahasında Fransa'nın Olimpik Lyon takımını ağırladı. İlk yarısı 0-0 tamamlanan maçı Olimpik Lyon, 59. dakikada Lucas Paqueta'nın attığı golle 1-0 kazandı. Gecenin diğer mücadelesinde ise İspanya temsilcisi Real Betis ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı karşılaştı.
Eintracht Frankfurt, 14. dakikada Filip Kostic ve 32. dakikada Daichi Kamada'nın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golü, 30. dakikada Nabil Fekir'den geldi Frankfurtlu Santos Borre, 52. dakikada penaltıdan yararlanamadı. Karşılaşmaların rövanşı, 17 Mart Perşembe günü oynanacak.