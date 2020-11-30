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Spor Leicester City, evinde Fulham'a kaybetti
Spor

Leicester City, evinde Fulham'a kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:00:44 -
Leicester City, evinde Fulham'a kaybetti


İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig'de 10. hafta mücadelesinde Leicester City, sahasında Fulham'a 2-1 mağlup oldu.

King Power Stadı'nda oynanan maçta Fulham'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ademola Lookman ve 38. dakikada penaltıdan Ivan Cavaleiro attı.

Ev sahibi ekibin tek golünü ise 86. dakikada Harvey Barnes kaydetti.

Leicester City'de milli futbolcu Cengiz Ünder ikinci yarıda oyuna dahil olurken, sakatlığı devam eden Çağlar Söyüncü kadroda yer almadı.

Ligde üst üste ikinci maçını kaybeden Leicester City 18 puanda kalırken, Fulham 7 puana yükseldi.

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