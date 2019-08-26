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Lefke Cup U15 2019 Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Fenerbahçe oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Lefke Cup U15 2019 Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Fenerbahçe oldu.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07
Lefke Cup U15 2019 Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Fenerbahçe oldu

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde düzenlenen Lefke Cup U15 2019 Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Fenerbahçe oldu.


1308 Osmaneli Belediye Spor, Eskişehirspor, Beşiktaş-Sakarya Gücü, Balıkesirspor, Altınordu,Fenerbahçe ve Adana Demir Spor’un katıldığı turnuvanın final maçında Fenerbahçe ile Altınordu karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten final maçının penaltılarla 6-5 kazanan Fenerbahçe turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvanın ikincilik mücadelesinde Beşiktaş ile Eskişehirspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 1-1 biten maçı penaltı atışlarıyla 5-2 kazanan Eskişehirspor turnada 3’üncü oldu. Beşiktaş ise turnuvanın en centilmen takımı seçildi.


Lefke Cup U15 2019 Futbol Turnuvası’nın şampiyonu Fenerbahçe’ye kupasını Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin verirken, madalyaları Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcisi Engin Toku taktı.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07
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