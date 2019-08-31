Lefke Bezi dünya markası oldu

Akit Ekonomi

Bir yıl önce imzalanan protokol kapsamında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü akademisyenleri tarafından gerekli saha çalışmaları yapılmasının ardından, çeyiz sandıklarından Lefke Bezi örnekleri toplandı, analiz edildi, tezgahlar kuruldu, kursiyer kadınlara eğitimler verildi ve geleneksel üretim belediye bünyesinde başlatıldı. Kurulan yeni tezgâhlarla üretim kapasitesi artırıldı.

Katar’dan alıcı çıktı

Türkiye’den ilgi gören ürünler Katar pazarına kadar ulaşması üretim yapanları da memnun etti. Öte yandan; Osmaneli Belediyesi ile PTT arasında yapılan anlaşma sonucu PTTAVM yolu ile ürünlerin e-ticareti de başlatıldı. Atılacak yeni adımla katma değeri yüksek tekstil ürünleri üretilip iç ve dış piyasaya pazarlanacak. Yeni ve geniş kapsamlı bir proje ile de katma değeri oldukça yüksek, doğal liflerden ekolojik ve doğal boyalı tekstil ürünlerinin üretimi planlanıyor. Ayrıca Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin, önümüzdeki günlerde İtalya Büyükelçisini ziyaret ederek “Lefke Bezi” hakkında bilgi verecek ve işbirliği için destek isteyecek.