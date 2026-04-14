Leeds United, 45 yıl aradan sonra Old Trafford'da galip geldi
İngiltere Premier Lig’de Leeds United, deplasmanda Manchester United’ı 2-1 mağlup ederek Old Trafford’da 45 yıl sonra kazanmayı başardı. Konuk ekip, erken bulduğu gollerle tarihi bir sonuca imza attı.
Premier Lig’in 32. haftasında oynanan mücadelede Leeds United, Old Trafford deplasmanında maça etkili başladı. Konuk ekip, henüz 5. dakikada Noah Okafor’un golüyle öne geçerek rakibini baskı altına aldı.
İlk golün ardından da oyundaki temposunu koruyan Leeds, 29. dakikada yine Okafor’la farkı ikiye çıkararak ilk yarıda büyük avantaj yakaladı.
Manchester United, 56. dakikada Lisandro Martinez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken 69. dakikada Casemiro ile farkı 1'e indirdi.
Karşılaşma, Leeds United'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonuçla 15. sıradaki Leeds United, puanını 36 yaparken 3'üncü Manchester United, 55 puanda kaldı.