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Led ekran temizliği nasıl yapılır?

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte artık LED ekranların kullanımı da her geçen gün artmaktadır. Hayatımızın hemen hemen her alanında kullandığımız LED ekranlar, her ileri teknoloji ürününde olduğu gibi, eski ekranlara göre daha hassas bir yapıya sahiptir.

27 Temmuz 2018 Cuma 14:18
Led ekran temizliği nasıl yapılır?

LED ekranınızda bir leke varsa temizliğe oradan başlayınız. Lekeyi çok bastırmadan ve lekeyi dağıtmadan temizleyiniz.

LED ekranların çizilmesini önlemek için, temizlik yaparken mikrofiber bezlerin ya da yüzde yüz pamuklu bez kullanımı tercih edilmelidir. Ayrıca ekranınızı temizlerken kağıt peçete kullanmanız, ekranda çiziklerin oluşmasına sebep olabilir.

Ekran temizlerken, temizlik ürünlerinin kullanılmaması gerekmektedir. Özellikle içinde amonyak içeren temizlik malzemeleri LED ekranlara kalıcı hasarlar verebilmektedir. Ekranınız çok kirlendiyse su ile nemlendirilmiş bezler kullanılabilir. Ayrıca teknoloji mağazalarında LED ekran temizleme ürünleri satılmaktadır.

LED ekranlarınızın geç tozlanmasını sağlamak için anti-statik temizlik ürünlerini kullanabilirsiniz. Bu sayede ekranınız daha az toz çekecektir.

LED EKRAN TEMİZLİĞİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Temizlik yapılmadan önce cihazın kapalı ve fişinin çekili olduğuna dikkat edilmelidir.

Ekranı silme işlemi sırasında çok kuvvet uygulanmamalıdır.

LED ekranlar için üretilmiş özel temizlik malzemelerini doğrudan cihaza sıkarak değil, beze sıkarak uygulanmalıdır.

Temizlik sırasında bez çok sulu kullanmamalıdır. Cihazın içerisine su kaçırmamaya dikkat edilmelidir.

Temizlik bittikten sonra cihazın kurumasını beklenmeli ve tamamen kurduğundan emin olmadan çalıştırılmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 14:18
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