Le Havre, Umut Meraş'ı transfer ettiğini duyurdu - Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre, Bursasporlu Umut Meraş'ı 4 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı



BURSA (AA) - Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekibi Le Havre, Bursaspor'un futbolcusu Umut Meraş'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Fransız kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 23 yaşındaki milli futbolcu ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, transferin detaylarına yer verilmezken, Umut Meraş'ın fotoğraflarından oluşan videoya Türkçe olarak "Hoş Geldin Umut" yazıldı.

- Mestan: "Görüşmelerimiz sürüyor"

Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Umut Meraş'ın transferiyle ilgili Fransız ekibiyle görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Henüz kesin anlaşma sağlanmadan açıklama yapmanın doğru olmadığını belirten Mestan, "Transfer görüşmelerimiz neticelendikten sonra detayları kamuoyu ile paylaşacağız. Görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

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