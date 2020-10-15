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Spor Lazio, Vedat Muric'i basına tanıttı
Spor

Lazio, Vedat Muric'i basına tanıttı

Vedat Muric: - "Lazio'nun İbrahimovic'i değil, Lazio'nun Vedat Muric'i olacağım"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 22:31:17 -
Lazio, Vedat Muric'i basına tanıttı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'nun yeni transferi Vedat Muric, yeni takımında iz bırakmak istediğini belirterek, "Lazio'nun İbrahimovic'i değil, Lazio'nun Vedat Muric'i olacağım." dedi.

İtalyan takımı, sezon başında Fenerbahçe’den transfer ettiği 26 yaşındaki Kosovalı golcüsü Muric için basın tanıtımı yaptı.

Muric, Lazio'da olmaktan dolayı onur duyduğunu belirterek, "Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Lazio'nun İbrahimovic'i değil, Lazio’nun Vedat Muric'i olacağım." ifadelerini kullandı.

Türk futbolu ile İtalyan futbolu arasında farklar olduğunu ifade eden Kosovalı golcü, "Takım arkadaşlarımla beraber hedeflerimize ulaşmak için birlikte mücadele edeceğiz. Benim ilk hedefim, hayallerine ulaşmak isteyen takıma yardım etmek. Kendimi düşünmekten çok ben takım oyununu seven biriyim. Üzerimde çok fazla baskı olmasını istemiyorum. Hem saha içinde hem saha dışında takıma elimden gelen katkıyı vermek için çalışacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Lazio'yu neden tercih ettiği sorusuna Muric, "Çok fazla teklif geldi ama benim tercihim, oyun tarzından ötürü Lazio oldu. Ayrıca burada sportif direktör Igli Tare de Arnavutluk’tan geliyor. Onun da etkisi var. Lazio benim için en iyi seçenekti. Benim için burada olmak onur." yanıtını verdi.

Lazio'da geçen yıl sezonu gol kralı olarak tamamlayan ve Altın Ayakkabı ödülünü kazanan golcü Ciro Immobile birlikte oynayacak olması da hatırlatılan Muric, "Onunla oynamak rüya gibi bir şey. Ondan bir şeyler öğrenmek ve onu hem saha içinde hem saha dışında desteklemek, gol atmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım." yorumunu yaptı.

Türkiye’de derbi maçlarına çıktığını ve bu maçların öneminin farkında olduğunu belirten Muric, "Lazio-Roma derbisini biliyorum. Bu derbide oynamak için sabırsızlanıyorum. Bundan dolayı mutluyum." dedi.

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