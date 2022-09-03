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Spor Lazio-Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Lazio-Napoli CANLI İZLE
Spor

Lazio-Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Lazio-Napoli CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 5.haftasında Lazio ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler ise Lazio-Napoli maçının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Lazio-Napoli maçı saat kaçta başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 13:42:00 -
Lazio-Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Lazio-Napoli CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 5.haftasında heyecan devam ediyor. Lazio ile Napoli bu akşam karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Lazio-Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Lazio-Napoli CANLI İZLE

Lazio bu akşam Napoli'yi konuk edecek. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Lazio-Napoli muhtemel 11’ler:

Lazio: Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

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