Lazio-Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Lazio-Napoli CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 5.haftasında Lazio ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maçı izlemek isteyenler ise Lazio-Napoli maçının saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Lazio-Napoli maçı saat kaçta başlayacak?
İtalya Serie A'nın 5.haftasında heyecan devam ediyor. Lazio ile Napoli bu akşam karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Lazio-Napoli maçı ne zaman saat kaçta? Lazio-Napoli CANLI İZLE
Lazio bu akşam Napoli'yi konuk edecek. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Lazio-Napoli muhtemel 11’ler:
Lazio: Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni
Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia