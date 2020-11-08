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Spor Lazio, Juventus karşısında beraberliği son dakikada kurtardı
Spor

Lazio, Juventus karşısında beraberliği son dakikada kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 17:21:20 -
Lazio, Juventus karşısında beraberliği son dakikada kurtardı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Lazio, sahasında ağırladığı Juventus ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Juventus, 15. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile 1-0 öne geçti ve İlk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

İkinci yarıda Juventus bazı fırsatlar yakalasa da dengede geçen maçta Lazio, 90+5. dakikada Felipe Caicedo ile beraberlik golünü buldu.

Müsabaka 1-1 sona erdi ve iki takım da birer puana razı oldu. Juventus bu sezonki 4. beraberliğini alırken, 13 puanla 3. basamakta kendine yer buldu.

Mağlup olmaktan son anda kurtulan Lazio ise puanını 11'e çıkartarak 9. sırada yer aldı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, müsabakaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika mücadele etti.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç ise ilk 11’de başladığı maçta 54 dakika forma giydi ve yerini Caicedo'ya bıraktı.


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