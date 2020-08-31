  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini uzattı
Spor

Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini uzattı

Yeniakit Publisher
2020-08-31 12:43:53 -
Lazio, golcüsü Immobile'nin sözleşmesini uzattı

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio, golcüsü Ciro Immobile’nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı.

Lazio Kulübü Basın Sözcüsü Stefano De Martino, Lazio kanalına yaptığı açıklamada, 30 yaşındaki golcü oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına dek uzattığını belirtti.

Mavi-beyazlı başkent takımına 2016 yılında transfer olan Ciro Immobile, Lazio'da her sezon performansını geliştirirken, geçen sezon Serie A'da attığı 36 golle, 3. kez gol kralı olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Akar'dan
Aktüel

Bakan Akar'dan "30 Ağustos" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Büyük bir coşkuyla kutladığ..
Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor
Spor

Beşiktaş, yeni stoperi Türkiye'ye getiriyor

Kara Kartal, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Atletico Madrid'in stoperi Francisco Montero'yu İstanbul'a getiriyor.

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı
Teknoloji

İnternetin neden yavaşladığı açıklandı

Dün saat 13.00'ten itibaren internet ağında çok sayıda bağlantı problemi yaşanmasının nedeninin uluslararası bir ağ probleminden kaynaklandı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı