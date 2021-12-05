Lazio-Galatasaray maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında deplasmanda Lazio'ya konuk olacak. Peki, Galatasaray maçı ne zaman? Lazio-Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray maçı şifreli kanalda mı?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 6.maçında Lazio ile karşı karşıya gelecek. 5.hafta sonunda gruptan çıkmayı garantileyen Galatasaray’ın Lazio ile oynayacağı maçın ne zaman saat kaçta olduğu merak ediliyor.
Lazio-Galatasaray maçı ne zaman?
Lazio ile Galatasaray Aralık Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Olimpico'da oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Lazio-Galatasaray maçı Exxen'den naklen yayımlanacak. Ayrıca Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport kanalı Galatasaray-Lazio maçının şifresiz yayımlayacak.
İki ekip arasında oynanan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.