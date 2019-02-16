0553 313 94 23

Lavrov’dan Washington Post muhabirine tepki

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konferansta gazetecilerin sorularını cevaplarken Washington Post muhabirinin ‘Esad’ sorusuna sert tepki gösterdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 23:55
Lavrov’dan Washington Post muhabirine tepki

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konferansta gazetecilerin sorularını cevaplarken Washington Post muhabirinin ‘Esad’ sorusuna sert tepki gösterdi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen 55’inci Münih Güvenlik Konferansı’nda düzenlenen panelde Rusya’nın politikalarını anlattı. Konuşmasının ardından programın moderatörü Wolfgang Ischinger, programa katılan gazetecilerin sorularını okuyarak Lavrov’a aktardı. Washington Post muhabirinin, “Rusya, Suriye’de garantör ülke oldu. Beşar Esad rejiminin tüm bölge için bir tehdit olmaktan çıkacağını ve kendi halkına karşı saldırıları durduracağını Rusya olarak garanti edebiliyor musunuz?” sorusu salonda buz gibi bir hava esmesine sebep oldu.



“Ne istersen yaz!”


Moderatör Wolfgang Ischinger’ın soruyu aktarması üzerine muhabire cevap Veren Lavrov, “Ne cevap verirsem vereyim, kendi işine gelen şeyi yazıyorsun. Ne istersen yaz!” diyerek soruyu cevaplandırmadı. Moderatör soruyu sorarken alaycı bir şekilde gülen Lavrov’un soruya tepki göstermesi ve muhabiri ciddiye almaması ünlü moderatör Wolfgang Ischinger’i oldukça güldürdü.



“Zaman hızla akıyor, ABD’den teklif gelmedi”


Bir gazetecinin, Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması-3 (START-3) Anlaşması ile ilgili Rusya’nın beklentilerine dair sorusunu cevaplayan Lavrov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, START-3 anlaşmasının uzatılması teklifini defalarca yaptı. Bu anlaşmanın geçerlilik süresi 2021’de sona erecek. ABD’nin denizaltıları ve ağır bombardıman Tomahawk seyir füzelerine ilişkin rampaları konusundaki endişelerimizi daha önce belirttik. START-3 anlaşmasının uzatılması için Amerikalılardan istişare için bir istek görmedik. Fakat hala umudumuzu koruyoruz” ifadelerini kullandı.



Lavrov, İdlib sorularını yanıtladı


Yine konferansta bir muhabirin, “Rusya, İdlib’te askeri bir operasyon olmadan teröristlere karşı nasıl zafer kazanmak istiyor” sorusunu Soçi görüşmeleri üzerinden cevaplayarak, “Bildiğiniz gibi Türkiye tarafı ile İdlib’te muhalif grupları terörist gruplarından ayırmak için Eylül ayında bir anlaşma imzalandı. Şuana kadar El Nusra, İdlib’in yüzde 90’ını kontrol ediyor. İki gün önce Rusya, Türkiye ve İran Cumhurbaşkanları Soçi’de bir araya geldi ve bu konuyu tartıştılar” dedi.



Lavrov’dan ‘güvenli bölge’ yorumu


Lavrov açıklamasına devam ederek, “Şam yönetiminin rızası ile Rusya ve Türkiye ordusu tarafından kademeli olarak güvenli bölge oluşturularak ortak devriye alanı oluşturulacağı üzerinde anlaşma sağlandı. Nasıl olacağını birlikte göreceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 23:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kulisleri hareketlendiren iddia: İYİ Parti Yılmaz Vural'ı aday gösterecek
    1. Kulisleri hareketlendiren iddia: İYİ..
    2. GÜNDEM ÖZETİ / 17 Şubat 2019
    3. Samsun’da 5 aracın karıştığı kazada 4..
    4. Mersin'de terör operasyonu!..
    5. Lavrov’dan Washington Post muhabirine..
    6. Katar'da "At, Türk'ün Kanadıdır" sergisi
    7. Meksika’da silahlı saldırı: 5 ölü, 5..
    8. Vatikan tarihinde ilk! Papa o ismi kovdu
    9. Guaido'dan Venezuela'ya 23 Şubat'ta..
    10. Vatikan, ilk defa bir kardinali cinsel..
    11. Köken: "Bütün mesele 2023’e bu ülkenin..
    12. FETÖ firarileri KKTC'de enselendi
    13. Sarı Yelekliler 14’üncü kez sokaklarda
    14. FETÖ firarileri KKTC'de yakalandı
    15. Tırdan yuvarlanan tomruk şoförün..
    16. Nijerya'da silahlı çetelere operasyon
    17. Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü..
    18. Mısır'daki saldırıyı DAEŞ üstlendi!
    19. Beşir'den "Sudan krizlere rağmen..
    20. Maçın ardından
    21. Aykut Kocaman çıldırdı: Bu çok aptalca..
    22. Av. Şeyma Döğücü, Sancaktepelilerle..
    23. Bomba iddia: Fetullah Gülen yakalandı
    24. Manchester City kupada çeyrek finalde
    25. Maçın ardından
    26. Aydın'da feci kaza! Çok sayıda yaralı..
    27. Cami cemaati: Zorlu Osmangazi Enerji,..
    28. KKTC’de yakalanan 2 FETÖ şüphelisi..
    29. Süper Lig'de flaş gelişme: Kongre..
    30. Abdulhamit Gül'den 31 Mart açıklaması:..
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    Erdoğan, eski CHP'liye talimatı verdi: CHP amblemini hemen sil
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    CHP'den istifa edip soluğu tanzim satışında aldı
    Melih Gökçek'ten olay video! "İstanbul, Ankara ve İzmir’i bunlara mı teslim edeceksiniz?"
    Melih Gökçek'ten olay video! "İstanbul, Ankara ve İzmir’i bunlara mı teslim edeceksiniz?"

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Saadet liderinin dili sürçtü, genel kurul salonu karıştı
    Saadet liderinin dili sürçtü, genel kurul salonu karıştı
    Avrupa'ya seslendi: Biz oyun kurmazsak Türkiye girer!
    Avrupa'ya seslendi: Biz oyun kurmazsak Türkiye girer!