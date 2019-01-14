Lavrov resmen açıkladı: Anlaşmazlıklar sürüyor saklamayacağım

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuril Adaları meselesi yüzünden İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Japonya ile yapılamayan barış anlaşması hususunda anlaşmazlığın sürdüğünü söyledi.

Lavrov, başkent Moskova’da Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ile yaptığı görüşme sonrasında bir basın toplantısı düzenledi.

Japonya 2. Dünya Savaşı’nın sonucunu ve Rusya’nın adalar üzerindeki egemenliğini tanımadığı sürece barış görüşmelerinde ilerlemenin zor olduğunu belirten Lavrov, “Hala önemli anlaşmazlıklarımızın sürdüğünü saklamayacağım.” dedi.

"Çirkin sözler"

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yönelik siyasi iradesi olduğunu hatırlatarak, Rusya'nın sorunu çözme yolunda ilerlemeye hazır olduğunu vurguladı.

İkili görüşmelere ABD’nin de dahil olması yönünde Japonya tarafından yapılan açıklamaların hatırlatılması üzerine Lavrov, bu yönde yapılan çağrıları “çirkin sözler” olarak nitelendirdi.

Rus Bakan Lavrov’un Japon mevkidaşı Kono ile yaptığı görüşme sonrasında planlanan ortak basın toplantısı Japon tarafının isteği üzerine iptal edilmişti.

Singapur'da Kasım'da düzenlenen Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Japonya Başbakanı Abe, 1956 tarihli ortak deklarasyon temelinde bir barış anlaşması yapılmasına ilişkin müzakereleri artırma konusunda mutabık kalmıştı.

Ukrayna krizi nedeniyle müzakereler dondurulmuştu

Rusya ve Japonya, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Rusların Kuril Adaları, Japonya'nın ise Kuzey Bölgeleri olarak adlandırdığı toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi barış anlaşması imzalayamamıştı.

Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti. Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 başında düzenlenen müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Bu adalar, Pasifik Okyanusu'nda bulunan Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.