Lavrov: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını değerlendiren Lavrov, bunun bir şantaj olduğunu ve Washington'un NATO'nun kolektif görüşünü dikkate alması gerektiğini vurguladı.20 Nisan 2018 Cuma 13:57
Moskova'da Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Mitchell'in sözleri, bir şantaj örneği. Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.
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