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Lavrov: "ABD silah kontrolü alanındaki anlaşmaları bozuyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-19 20:15:01 -
Lavrov: "ABD silah kontrolü alanındaki anlaşmaları bozuyor"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin stratejik istikrar ve silah kontrolü alanındaki anlaşmaları tutarlı şekilde bozduğunu söyledi.

Lavrov, Baltık Denizi Devletleri Konseyinin video konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya ve ABD arasında stratejik istikrar ve silah kontrolü alanındaki ilişkilerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirten Lavrov, "Amerikalı meslektaşlarımız, Anti Balistik Füze anlaşmasından başlayarak, bu alanda mevcut tüm anlaşmaları ve kısıtlamaları tutarlı şekilde bozuyor." dedi.

Açık Semalar Anlaşmasının da tehdit altında olduğuna işaret eden Lavrov, ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) çalışması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin nükleer silahlarının Almanya'dan Polonya'ya taşınması ihtimalini de değerlendiren Lavrov, "Bu, Rusya ve NATO arasındaki temel anlaşmanın doğrudan ihlali olur." şeklinde konuştu.

Rusya ve NATO arasında doğrudan temas mekanizmalarının olmadığına dikkati çeken Lavrov, bunun büyük bir sorun olduğunu ifade etti.

Lavrov, Rus ordusunun Kovid-19 döneminde tatbikat sayısını azalttığını ve NATO ile temas hattında tatbikat düzenlemeyi planlamadığını belirtti.

Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesine de değinen Lavrov, şunları kaydetti:

"Projenin gerçekleştirileceğinden eminim. Şirketleri projenin hayata geçirilmesinde yer alan Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri de bununla ilgilidir. Bu, Avrupa enerji güvenliğini güçlendirecek."

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