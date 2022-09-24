Lavanta yağı nasıl yapılır İbrahim Saraçoğlu? Lavanta yağı nasıl kullanılır, faydaları? Kuru Lavantadan lavanta yağı yapımı

Lavanta nedir ne işe yarar?

İlaç sanayisinde koku vermede, merkezi sinir sistemini düzenleyici ilaçların bileşiminde yer alan lavanta, sanayide parfümeri ve kozmetikte cilt temizleyici losyon, koku verici, kokulu banyo sabunu ve köpüklerin yapımında kullanılıyor.

En iyi lavanta cinsi

Lavanta bitkisinin en yüksek verim veren cinsi Lavandula angustifolia dır ve bu türün en çok bilinen 7 türü Bulgaristanda yetiştirilmektedir. Bunlar :“Sevtopolis”, “Drujba”, “Yubileina”, “Hemus” , “Hebar”,”Raya”ve “Karlovo” dur.

Nane familyasından olan bu bitki çalı görünümlü, toplu Başak biçiminde mavi, morumsu ya da kırmızı çiçekler açar. Kökeni Akdeniz, Orta Doğu ve Hindistan olan lavantanın ekimi pek çok ülkede yapılıyor. Lavanta yağı da özelliklerinden dolayı kozmetik alanında kullanılıyor. Bu güzel bitkinin yağını evde hazırlamak da mümkün. Peki ama nasıl mı? İşte evde kuru lavantadan yağ yapımı...

Lavanta yağı İbrahim Saraçoğlu tarafından da kaleme alınan ve etkileri belirtilen bir yağdır. Lavanta yağının sizler için faydaları

Lavanta Yağı Faydaları

*Ruh Haline İyi Gelir

*Uyku Kalitenizi Artırır

*Ağrıları Hafifletir

*Solunum Yolunu Rahatlatır

*Kötü Kokuları Giderir

*Mideyi ve Sindirimi Rahatlatır

*Cilt Problemlerine İyi Gelir

*Tansiyonu Dengeler

*Haşereleri Uzaklaştırır

*Saçları Onarır ve Canlandırır

*Lavanta yağı sür sivrisinekten korunabilirsiniz.

İbrahim Saraçoğlu lavanta yağı neye iyi gelir?

İbrahim Saraçoğlu lavanta kokusunun sakinleştirdiğini, lavanta yağını karaciğer enzimleri üretimine iyi geldiğini, hafif romatizma ağrıları için de lavanta çayı içmenin faydalı olabileceğini söylemektedir.

Kurutulmuş lavanta ile ne yapılır?

Kurutulmuş lavanta koku verici olarak, düğün keselerinde hediyelik olarak, deterjan ve temizlik ürünlerinde kullanılabilir.

Lavanta yağı nasıl yapılır? Kuru Lavantadan lavanta yağı Yapımı

Kurutulmuş lavanta çiçeklerini cam bir kavanoza yerleştirin.

Daha sonra üzerine zeytinyağını ekleyip kavanozun kapağını kapatın.

Karışımı 3 gün güneşte bekletin. 3 günün sonunda kavanozu çalkalayın.

Daha sonra kapağını açın ve yağı farklı bir kavanoza süzün.

Lavanta yağınız hazır!

Lavanta Kürü Faydaları: Kuru lavanta Faydaları

Saçları besler.

Karaciğer enzimlerini düzenler.

Stresi yok eder.

Enfeksiyon oluşumunu engeller.

Metabolizma çalıştırır.

Cildi gençleştirir.

Bağışıklık güçlendirir.

Alerjik rinitle savaşır.

Lavanta yağı nasıl kullanılır?

Avuçlarınızın içine 2-3 damla lavanta yağı alıp ellerinizi ovuşturun ve boynunuza sürün. İnceltmek için bir sprey şişesine yarım fincan su ile birkaç damla lavantanın yağını ekleyin ve çalkalayın. Yüze ve saçınıza püskürteyin.

Lavanta nasıl çoğaltılır? Evde lavanta bakımı ve çoğaltma işlemi

Lavanta kolayca çoğaltılabilen bir bitki. Hem tohum hem de fide metodu ile çoğaltmak mümkündür.

Daha hızlı çoğaltmak için birkaç yaprak düğümü olan dalı kesim ve kök salması için bir saksıya ekin. Birkaç hafta içinde çiçek verecektir. Lavanta çoğaltma için Şubat, Mart ve Nisan ayları uygundur.

Evde lavanta nasıl yetiştirilir?

Evde lavanta yetiştirme: Lavanta çiçekleri, her toprakta yetişebilir. Seçici olmayan lavantalar; hafif, kuru ve kireç bakımından zengin toprakları sevmektedir.

Kuraklığa ve soğukluğa dayanıklı olan lavantalar, güneşi sever. Bu yüzden güneş ışığının fazla olduğu yerlere ekmek önemlidir. Lavanta çiçekleri; çok kumlu toprakta değilse suya fazla gereksinim duymaz. Çiçeğin veriminin artması adına ara sıra sulama yapılması yeterli olacaktır.

Lavanta çiçeğinin yapraklarının sağlığı ve boyu için oldukça önemli olan sulama, dikkat edilmeli. Sulama yapılırken suyun lavanta çiçeğinin köklerine dek inmesi gerekir. Yaprakları için ise yapraklara su sıkılmalıdır.

Ekildiği ilk dönemde hafta içerisinde 3- 4 kez sulanmalıdır. Ayrıca su, oda sıcaklığında olmalıdır.

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Lavanta Ağacı: Lavanta fidanı ne zaman dikilir?

Fide dikimi uygun toprak ve iklim koşulları oluştuktan sonra (bölgelere göre mart başı- mayıs sonu arası) yapılır. Fide dikiminden sonra mutlaka can suyu verilmelidir. Lavanta yetiştiriciliğinde 100*40 cm, 120*50 cm sıra arası ve sıra üzeri mesafeler yetiştiricilik için uygundur.

Bahçede lavanta bakımı

Lavanta bitkisi, toprağı nemli olduğu sürece susuzluğa dayanıklıdır ancak sabah ve akşam sulama yapmanız ve toprağın yanında bitkinin yeşil yerlerini de sulamanız lavantanın daha sağlıklı büyümesini sağlar. Ayrıca lavanta, çiçeklerini haziran ve ağustos ayları arasında açarak yazın rengini evinize taşır.

Bahçede lavanta Faydaları Lavantanın özellikle ağrı kesici olarak diş ağrısı ya da baş ağrısı gibi çeşitli alanlarda kullanımı vardır. Geçmişten günümüze lavantanın; yaraların tedavisinde, cilt ve saç bakımlarında, kremlerde, depresyon ya da uykusuzluğun tedavisi gibi farklı alanlarda kullanımına yer verilmiştir

Evde lavanta nasıl yakılır?

Kurutulmuş Lavanta Yakma: İzole etmek için bir tabağın altına kum yerleştirin. Kum üzerine çiçeklerle ya da çiçeksiz bir lavanta sapı yerleştirin. Lavanta sapının bir ucunu tütsü çubuğunu yakacağınız gibi yakın. Alevi üfleyin, böylece lavanta ateş üretmeden yanmaya devam eder.

Saraçoğlu lavanta kürü tarifleri..

Lavanta Kürü Nasıl Yapılır?

Tepeden tırnağa iyileştiren harika lavanta kürü tarifi, merak edenler ve denemek isteyenler için bu başlık altında adım adım açıklandı. Lavanta kürü nasıl yapılır sorusunun cevabı kullanım amacına bağlı olarak değişir. Hangi kür neye iyi gelir ve nasıl hazırlanır öğrenmek ve denemek için okumaya devam edebilirsiniz!

Saçları Uzatan Lavanta Kürü

Malzemeler:

2 bardak içme suyu

1 tatlı kaşığı lavanta

Uygulama:

Lavanta kürü saç için yapıldığında hem saç dökülmesi sorunuyla savaşır hem de saç tellerinin güçlenmesine katkı sağlar.

1 tatlı kaşığı lavantayı, 2 bardak sıcak suyun içinde 5 dakika demleyin ve sonrasında bu suyu süzün.

Süzülen suyu banyo öncesinde saçlarınıza sürün ve 30 dakika kadar bekleyin.

Bekleme süresi geçtiğinde saçlarınızı şampuan ile beraber yıkayabilirsiniz.

Haftada 1 defa uygulamak saçlarınız için etkili sonuçlar verecektir.

Lavanta kürü Saraçoğlu tarafından özellikle saç dökülmesine iyi geldiği için önerilmektedir.

Karaciğer Sağlığı İçin Lavanta Kürü

Malzemeler:

2 bardak su

1 tatlı kaşığı lavanta

Uygulama:

İbrahim Saraçoğlu tarafından karaciğer yağlanmasına karşı önerilen lavanta kürünü hazırlamak için 2 bardak sıcak suyun içinde 1 tatlı kaşığı lavantayı demleyin.

İçmek için ise süzün ve bardağa aktarın.

Bu kürü uygularken dikkat etmeniz gereken bir nokta olacak: Öncelikle her defasında taze olmasına özen göstermelisiniz.

İlk 3 gün 1 çay bardağı içerek küre başlayın. Sonrasında 10 gün mola verin.

Moladan sonra 4 gün 1 çay bardağı şeklinde tüketin ve yine 10 gün ara verin.

Son aşamada ise 5 gün boyunca günde 1 bardak ölçüde tüketin ve ardından 10 günlük mola verin.

Sivilce – Cilt Lekeleri İçin Lavanta Kürü

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kuru lavanta

1.5 bardak su

Uygulama:

Bir cezve içinde malzemeleri 7 dakika kadar kaynatın.

Kaynadıktan sonra ılımaya bırakın.

Hazırlanan karışımı süzgeçten geçirin ve içme sıcaklığına ulaşınca lavanta suyunu tüketin.

Lavanta kürünü içerek, ciltte yağlanmaya neden olan zararlı maddeleri vücudunuzdan atabilirsiniz.

Ayrıca hazırladığınız karışım ile yüzünüzü temizlerseniz siyah nokta ve sivilce gibi sorunları da ortadan kaldırmış olursunuz.

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