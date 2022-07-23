Lavanta çiçeği nasıl yetiştirilir? Lavanta çiçeği faydaları, bakımı ve çoğaltma yöntemleri

Mis kokulu bir Akdeniz kızı olan lavanta, kokusuyla herkesi büyüleyen bir çiçektir. Güzelliği dillere destan, kokusu bir efsane ve de her tanesi ayrı bir şifadır! Peki, tüm bu övgüleri hak eden lavanta çiçeği nasıl yetiştirilir, nerede yetişir, faydaları nelerdir?

Lavantalar en güzel ve en narin çiçeklerden bir tanesidir. Çayı da bilindiği gibi stresi azaltarak, kişiyi sakinleştirir. Lavanta bakımının püf noktaları dikkat ederek sizler de evinizde kendi çiçeğinizi yetiştirebilirsiniz.

Lavanta Bakımının Püf Noktaları

Lavanta ışığı seven bitkilerin başında gelmektedir. Bu sebeple evinizin en çok güneş alan noktasını lavantanız için ayırmanız gerekiyor. Eğer evinizin öyle çok ışık alan bir bölgesi yoksa el feneri yardımıyla kendi ışığınızı çiçeğiniz için yaratabilirsiniz. Yaz aylarında ise, çiçeğinize balkonda bakabilirsiniz. Lavanta çiçeğinin bakımı noktasında ilk olarak ışık noktasına dikkat etmelisiniz.

Işık dışında önemli olan bir diğer nokta ise sulama ve sıcaklıktır. Bir lavantanın yaşayabilmesi için bulunduğu ortamın sıcaklığının en az 12 derece olması gerekmektedir. Bu sebeple kış aylarında eğer evinizde lavanta varsa mutlaka sıcak olan bir yerde çiçeğe bakmanız gerekmektedir. (Kalorifer peteğinin üzerine koyabilirsiniz) Çiçeğinizi sulamak için ise tercih edeceğiniz su mutlaka oda sıcaklığında olmalıdır. Bununla beraber çiçeğinizi her zaman aynı saatlerde sulamaya özen göstermelisiniz.

Lavanta nasıl bakılır?

Diyorsanız gübreleme ve toprak konusuna da dikkat etmelisiniz. Çiçeğiniz için mutlaka alkali toprak kullanmanız gerekmektedir. Kullanacağınız gübre ise içerisinde mutlaka potasyum barındırmaktadır.

Kokusu ve görüntüsü bakımından dünyanın en güzel çiçekleri arasında olan lavantaların bakımı gördüğünüz gibi son derece zahmetsizdir. Eğer çiçeğinize yukarıda bulunan noktaları sağladıysanız bunun meyvesini Haziran Ağustos ayları arasında alacaksınız. Bunun sebebi lavantaların Haziran ve Ağustos ayları arasında çiçek vermektedir. Çiçekler saplarıyla beraber toplandıktan sonra demet halinde kurutulmaktadır. Kuruyan lavantalarınızı saplarından arındırdıktan sonra çeşitli alanlarda kullanabilirsiniz. Eğer çiçeğinizde dökülmeler oluyorsa mutlaka güneş ışığında, sulamada, toprağınızda ya da ısı konusunda eksiklik olabilir.

Lavantaların Konumu

Lavanta çiçeğinizi mutlaka doğru yere konumlandırmanız gerekmektedir. Bunun sebebi konumun ışık ve sıcaklıkla bağlantılı olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer çiçeğinizi çoğaltmak isterseniz, ilkbahar aylarında ekim gerçekleştirmelisiniz.

Lavanta çoğaltma

Lavanta dallarını budayarak ekmek, daha kolay sonuç almanızı sağlar. Bunun için 3 – 5 adet arası yaprak düğümü bulunan dallar kesilerek kök salması için toprağa ekilir ve yetiştirme işlemine başlanır. 3 - 6 hafta arası süren kök salma işlemi, eşsiz görüntüye sahip yepyeni bir lavanta çiçeğiyle sonuçlanır.

Lavanta Hasadı Yaparken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hasat yapılırken tamamen kuruyan dallar bitkiden alınır. Yan dallardaki çiçek başlarında bulunan uç çiçekler ve orta saptaki başak hasat edilmektedir. Hasadın elle yapılması gerekir. Dalları değil de çiçekleri hasat edecekseniz bu yol ellerinizin mis kokmasına sebep olacaktır.

Kurutma Yöntemleri

Çiçeği tüketmek istiyorsanız önce kurutmanız gerekir. Sıcağı seven bir bitkidir ancak kurutulma işleminde güneş görmek istemez. Güneşte kuruyan lavantaların aromaları zarar görecek ve renkleri solacaktır. Lavanta çiçeğini sağlarından ayırarak kurutmak gerekir. Gölgeye serilerek kurutulması en iyi yöntemdir.

Eğer lavanta çiçeği doğal yollarla kurutulmayacak ise normalden daha dikkatli davranılmalıdır. Sıcaklığın ortalama 30 derece olmasına önem verilmelidir.

Lavanta çayı nasıl demlenir?

İbrahim Saraçoğlu tarafından karaciğer yağlanmasına karşı önerilen lavanta kürünü hazırlamak için 2 bardak sıcak suyun içinde 1 tatlı kaşığı lavantayı demleyin. İçmek için ise süzün ve bardağa aktarın.

Lavanta Çiçeği Faydaları Nelerdir?

*Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır.

*Kokusu sinir sistemine etki eder. Sakinleştirici etkisi bilinen lavanta uykusuzluğu da giderir.

*Romatizmal rahatsızlıklardan ötürü gelen ağrıları tedavi eder.

*Antiseptik özelliğe sahiptir ve yağı cilde faydalıdır. İçerisinde bulunan besinler sayesinde kızarıklık ve yara izlerinin geçmesini sağlar. Ayrıca akne tedavisinde kullanılmaktadır.

*Egzama kaşıntılarına iyi gelir.

*Lavanta saçların uzamasına yardımcı olur ve dökülmesini engeller.

*Bağırsak ve hazımsızlık gibi sorunlarla savaşır. Bunun için çayının tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

*Yaralara uygulanarak hücre yenilenmesini hızlandırır.

*Yağı yanık tedavisinde kullanılmaktadır. Ek olarak kas ağrılarını giderdiği bilinmektedir.

*Mide bulantısına iyi gelir.