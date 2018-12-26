Lavanta adeta karaciğere şifa diye yaratılmış

Ama siz lavantayı sadece koku diye algılarsanız yanılırsınız. O aslında karaciğer yetmezliği



• kronik karaciğer enfeksiyonlarına karşı



• Hepatit-B ve Hepatit-C ye karşı yaratılmış gibidir. Ondan başka



• sarılık



• saç dökülmesine karşı



• vitiligo, sedef ve ileri yaşlarda deride oluşan lekelere karşı



• sakinleştirici ve rahatlatıcıdır.

SÜS BİTKİSİ SANARIZ

Lavanta ülkemizde, özellikle Akdeniz Bölgesinde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir bitkidir. Kendine has hoş kokusundan dolayı parfümeri ve kozmetik endüstrisinde kullanılmaktadır. Ancak, lavanta çiçeğinin karaciğer metabolizmasının sağlıklı çalışması üzerindeki olumlu etkisi ile saç dökülmesine karşı kullanımı onun en önemli iki özelliğidir. Genel karaciğer rahatsızlığı veya karaciğer yetmezliği şikayeti olanların imdadına yetişen bir bitkidir. Lavanta kürü, sirozdan veya alkolden dolayı zarar görmüş karaciğer hücrelerinin tekrar yenilenmelerinde veya bu hücrelerin tekrar sağlıklı bir şekilde çalışmaya başlamalarında öylesine etkilidir ki, kürü uygulayan hastaların kısa zamanda almaya başladıkları başarılı sonuçlar, onları şaşırtmaktadır.

Baharla gelen alerji..

Bahar mevsiminde çiçek tozları (polen) bir çok insanda alerjiye neden olmaktadır. Hatta, yaz mevsimine girerken de halk arasında saman nezlesi olarak bilinen alerjik reaksiyonlar ortaya çıkmaktadır. Bu dönemlerde karaciğer metabolizması da olumsuz etkilenmektedir.

Lavanta üzerine yapılan çalışmalarda ilk görülen, içerdiği en az on dört tane teskin edici, rahatlatıcı özelliği olan etkin maddedir.

Lavantanın içerdiği etkin maddelerin kendine özgü bir sistematiği olduğu görülür. Bu sistematiğin içerisinde gözlenen, lavantanın tüm karaciğer metabolizmasını mucizevi bir şekilde düzenleyebileceğidir.

Yaradan, lavantaya öylesine cömert, öylesine seçici davranmış ki, içerdiği etkin maddeler özenle bir araya toplanıp sanki, genel karaciğer şikâyetlerine karşı özel olarak yaratmış.