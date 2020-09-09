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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-09 23:33:43 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 278 artarak 10 bin 457'ye, vaka sayısı da 12 bin 27 artışla 500 bin 34'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 382 bin 490 oldu.

- Şili'de ölü sayısı 11 bin 702'ye yükseldi

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 artışla 11 bin 702'ye, vaka sayısı 1486 artışla 427 bin 27'ye çıktı. İyileşenlerin sayısı da 399 bin 555 olarak açıklandı.

- Bolivya'da ölü sayısı 7 bin 97'ye çıktı

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 97'ye, vaka sayısı da 704 artışla 122 bin 308'e ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 75 bin 98 olarak kaydedildi.


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