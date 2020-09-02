Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

ANKARA (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve ölümleri artmaya devam ediyor.



Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 241 artarak 8 bin 971'e, vaka sayısı da 10 bin 504 artışla 428 bin 239'a yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı ise 315 bin 530 oldu.

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23 artışla 11 bin 344'e, vaka sayısı 1594 artışla 414 bin 739'a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 387 bin 683 olarak açıklandı.

- Bolivya'da ölü sayısı 5 bini aştı



Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 74 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 5 bin 101'e, vaka sayısı da 669 artışla 117 bin 267'ye ulaştı.



Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 62 bin 124 olarak kaydedildi.