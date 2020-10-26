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Aktüel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Aktüel

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeniakit Publisher
2020-10-26 08:03:51 -
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 231, Arjantin'de 284, Meksika'da 181, Kolombiya'da 154 ve Peru'da 54 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 231 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 157 bin 134'e, 13 bin 493 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 394 bin 128'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 91 bin 980 vaka ve 38 bin 747 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 835 bin 915 olarak kaydedildi.

- Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 284 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 28 bin 896'ya, 9 bin 253 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 90 bin 589'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 894 bin 819 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 7. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, 8 eyalet ile başkent Buenos Aires ve çevresinde 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

- Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 181 kişi hayatını kaybetti ve 4 bin 360 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 88 bin 924'e, toplam vaka sayısı 891 bin 160'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 650 bin 355 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 9. ülke" konumunda bulunuyor.

- Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 30 bin 154'e çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 174 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 15 bin 885'e ulaştı, iyileşenlerin sayısı 915 bin 451 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

- Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 54 kişi yaşamını yitirdi ve 908 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 888 bin 715'e, can kaybı 34 bin 149'a, iyileşenlerin sayısı 807 bin 636'ya yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 10. ülke" konumunda bulunuyor.



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