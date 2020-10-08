Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS AIRES (AA) - Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.



Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 734, Arjantin'de 401, Meksika'da 378, Kolombiya'da 163 ve Peru'da 95 kişi yaşamını yitirdi.



Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 31 bin 553 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı.

Son 24 saatte 734 kişinin yaşamını yitirmesiyle Brezilya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 148 bin 228, toplam vaka sayısı da 5 milyon 694 olarak kayda geçti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 16 bin 755 vaka ve 36 bin 669 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 391 bin 424 olarak kayda geçti.



- Arjantin



Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 401 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 226'ya yükseldi.



Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, bir günde 16 bin 447 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 840 bin 915'e çıktı. Bu rakam, "salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı" olarak kaydedildi.



Ülkede iyileşenlerin sayısı da 670 bin 725 olarak açıklandı.



Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, vaka sayısında Peru'yu geçerek "dünyada en fazla vaka görülen 7'inci ülke" konumuna geldi.

Ülkede 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, 11 Ekim'e kadar uzatılmıştı.



- Meksika



Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 378 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 580 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.



Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 82 bin 726'ya, toplam vaka sayısı da 799 bin 178'e yükseldi.



Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.



- Kolombiya



Kolombiya Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı bilgilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 163 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 27 bin 180'e çıktı.



Bir günde 7 bin 875 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 877 bin 683 olarak kayda geçti. Virüsten iyileşenlerin sayısı 773 bin 973 olarak açıklandı.



Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke" konumunda bulunuyor.



- Peru



Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti ve 994 yeni Kovid-19 vakası görüldü.



Ülkedeki vaka sayısı 835 bin 662'ye, can kaybı sayısı 33 bin 9'a, iyileşenlerin sayısı da 723 bin 606'ya çıktı.



Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 8. ülke" konumunda bulunuyor.



